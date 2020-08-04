2020-08-03T17:45:44+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 4 августа

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 4 августа. Сообщаем свежие данные по COVID-19 в каждой территории региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1527 случаев, 990 выздоровевших, 48 смертей;

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2. Пятигорск - 672 случая, 489 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 478 случаев, 378 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский округ - 432 случая, 316 выздоровевших, семь смертей;

5. Нефтекумский район - 378 случаев, 226 выздоровевших, 11 смертей;

6. Минераловодский район - 348 случаев, 243 выздоровевших, 11 смертей;

7. Кочубеевский район - 341 случай, 311 выздоровевших, семь смертей;

8. Буденновский район - 336 случаев, 189 выздоровевших, пять смертей;

9. Невинномысск - 316 случаев, 266 выздоровевших, пять смертей;

10. Ессентуки - 306 случаев, 259 выздоровевших, семь смертей;

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11. Предгорный район - 293 случая, 195 выздоровевших, три смерти;

12. Благодарненский район - 293 случая, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Шпаковский район - 291 случай, 124 выздоровевших, восемь смертей;

14. Изобильненский район - 218 случаев, 25 выздоровевших, три смерти;

15. Левокумский район - 210 случаев, 135 выздоровевших, пять смертей;

16. Советский городской округ - 209 случаев, 172 выздоровевших, смертей нет;

17. Ипатовский район - 189 случаев, 142 выздоровевших, одна смерть;

18. Петровский район - 180 случаев, 101 выздоровевший, три смерти;

19. Курской район - 177 случаев, 47 выздоровевших, две смерти;

20. Арзгирский район - 159 случаев, 122 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 154 случая, 100 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 151 случай, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 147 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Кировский район - 118 случаев, 100 выздоровевших, две смерти;

25. Новоселицкий район - 117 случаев, 110 выздоровевших, три смерти;

26. Грачевский район - 109 случаев, 53 выздоровевших, смертей нет;

27. Труновский район - 107 случаев, 75 выздоровевших, одна смерть;

28. Александровский район - 81 случай, 57 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 69 случаев, 53 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский район - 62 случая, 36 выздоровевших, две смерти.

31. Андроповский район - 53 случая, 40 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 34 случая, 27 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно последней информации за 4 августа, в Ставропольском крае зарегистрировали 8560 (+111) случаев заражения коронавирусом. Спасли от инфекции 5712 человек, 163 - скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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