Мощи Матроны Московской в Ставрополе 2020: где и до какого числа можно поклониться

Мощи Матроны Московской в Ставрополе 2020: стало известно, где и когда можно увидеть акафист святой. Все даты и места - в материале "Комсомольской правды - Северный Кавказ".

Мощи Матроны привезли на Ставрополье 1 августа 2020 года. Первую службу с акафистом блаженной провели в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Каждый день у останков будут проходить по три службы.

- У Матроны просят заступничества как в излечении тяжёлых болезней, так и решении проблем на работе. По молитвам Матроны Московской соединяются супружеские пары и обнаруживаются крупные потери. Помогает блаженная святая старица и в устройстве личной жизни, и в рождении детей, - описывают силу мощей Матроны в Ставропольской и Невинномысской епархии.

Согласно расписанию, акафист святой пробудут на Ставрополье до января 2021 года. "КП - Северный Кавказ" публикует календарь того, где можно молиться перед мощами Матроны.

1–7 августа — Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери г. Ставрополя

8-14 августа — Собор равноап. кн. Владимира г. Ставрополя

15-22 августа — Храм вмч. и целителя Пантелеимона г. Ставрополя

23-30 августа — Храм прп. Сергия Радонежского г. Ставрополя

31-6 сентября — Храм блж. Ксении Петербургской г. Ставрополя

7-14 сентября — Храм Воздвижения Креста Господня г. Ставрополя

15-22 сентября — Храм Успения Божией Матери г. Ставрополя

23-30 сентября — Храм блгв. кн. Александра Невского г. Ставрополя

1-7 октября Храм — Преображения Господня г. Ставрополя

8-14 октября — Храм правв. Богоотец Иоакима и Анны г. Ставрополя

Потом мощи Матроны Московской повезут по другим городам края.

15-22 октября — Невинномысское благочиние

23-30 октября — Ольгинское благочиние

31 октября-6 ноября — Курсавское благочиние

7-14 ноября — Михайловское благочиние

15-21 ноября — Донское благочиние

22-28 ноября — Изобильненское благочиние

29 ноября-5 декабря — Новоалександровское благочиние

6-12 декабря — Красногвардейское благочиние

13-19 декабря — Грачевское благочиние

20-26 декабря — Светлоградское благочиние

27 декабря–2 января — Ипатовское благочиние

3 января-9 января — Дивенское благочиние