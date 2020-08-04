Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 4 августа 2020: более 294 тысяч исследований

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 4 августа 2020 года. Рассказываем вам актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

Открытие фитнес-клубов и перенос соревнований: коронавирус на Ставрополье 00:00 00:00

По состоянию на утро 4 августа на Ставрополье обнаружили 8560 случаев заражения коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 111 новых пациентов и выписали 39. Всего болезнь победили 5712 жителя края. К несчастью, 163 человека умерли от инфекции.

В Пятигорске глава города Дмитрий Ворошилов провел рабочее совещание с руководителями спортивных школ, руководителем территориального отделения Роспотребнадзора.

Темой встречи стало выполнение постановления губернатора края Владимира Владимирова, об открытии спортивных школ и фитнес-центров.

- Задача, которая стоит перед администрацией спортивных школ – это в кратчайшие сроки и в полном объеме выполнить рекомендации Роспотребнадзора и приступить к тренировкам – отметил Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье возобновили работу детские лагеря. Учреждения закроют 31 августа. Кроме лагерей, в крае открыли фитнес-центры и спортивные школы, следует из постановления губернатора Владимира Владимирова.

В загородные лагеря попадут только «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей». Учреждения начали работать 1 августа, а закончат - 31 августа.