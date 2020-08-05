2020-08-04T16:36:21+03:00
Здоровье

«Через 4 месяца будете в хорошей форме»: сногсшибательная фитнес-блогер делится опытом

В гостях радиостанции «КП-Ставрополь» красотка рассказала, за сколько дней можно привести тело в привлекательный тонус [фото, аудио]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: www.instagram.com/_podkolzina_m_/?igshid=9p4xfkqre8uvФото: www.instagram.com/_podkolzina_m_/?igshid=9p4xfkqre8uvФото: СОЦСЕТИ
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После долгого сидения дома на самоизоляции фигура у многих заметно изменилась. Кто-то потерял с большим трудом набранную мышечную массу, другие – обрели лишние сантиметры на талии. Как вернуться в форму?

В эфире радио «КП-Ставрополь» популярная 24-летняя фитнес-блогер и тренер Марина Подколзина рассказала, что сразу «врываться» на тренажерах не стоит и как раньше заниматься нельзя. Новичкам и всем, кто возвращается в активную жизнь, лучше начинать постепенно – с круговых тренировок на все тело. А «день ног», «день рук» и так далее пока отложить на будущее. И заниматься лучше с тренером и обязательно после разминки суставов и связок.

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- В красивом и здоровом теле 70% — это питание, и только 30% — спорт. Но я против частого приема пищи 5-6 раз в день, как советуют. Считаю, трехразовое сбалансированное питание подходит лучше. И в этом случае человек не зациклен на еде – что и через сколько времени ему есть, - отмечает собеседница. – Но и без спорта совсем нельзя. Похудеть-то можно, но качество тела, мышечный каркас – будут не в тонусе. Все надо подтягивать физическими нагрузками.

Девушка отметила, что не любит жесткие диеты. Фото: www.instagram.com/_podkolzina_m_/?igshid=9p4xfkqre8uv Фото: СОЦСЕТИ

Девушка отметила, что не любит жесткие диеты. Фото: www.instagram.com/_podkolzina_m_/?igshid=9p4xfkqre8uvФото: СОЦСЕТИ

У Марины занимаются только женщины. Все разные, есть даже девушки в положении. Как тренер, она запрещает им серьезно упражняться, хотя те очень просятся, потому что до беременности привыкли к спорту.

- Я за бытовую активность. Много гулять на свежем воздухе, домашние дела не забрасывать. Главное, не кушать за двоих, - шутит фитнес-блогер.

Но всем советует не переусердствовать с диетой. И вообще рекомендует не сильно ограничивать себя в отдельных продуктах, а просто выстроить правильное питание. По мнению спортсменки, надо кушать больше здоровой еды и в меру, тогда лишний вес уйдет. К слову, отказывать себе в еде после тренировки тоже нельзя. Как и слишком часто ходить в спортзал.

- Занимайтесь три раза в неделю и через 4-6 месяцев будете в хорошей форме. Этого хватит. Организм должен восстанавливаться. Мышцы растут не во время тренировок, а при отдыхе. В свободные дни можно растягиваться или бегать, - делится опытом гостья радиопередачи. – И хорошо заниматься утром, а не вечером. Не у всех после трудового дня хватает сил потрудиться еще и в «тренажерке».

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Но по словам фитнес-красотки, можно первое время для собственной уверенности позаниматься и дома по роликам из интернета со своим весом. А потом вместе с подружкой купить абонемент.

- Очень эффективно заниматься парами. Смотрите друг на друга и момент соперничества выручает, - советует спортсменка. – Но запомните, главное не стремиться быть похожей на кого-то, а становиться лучшей версией себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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