«Вы — звери!»: домашнюю собаку замотали скотчем и выкинули на свалку

Сегодня собака восстанавливается с помощью массажа, плавания и одного трюка. Фото: svetikdankova Фото: СОЦСЕТИ

Перепачканную пушистую мелочь в скотче и с отчаянием в глазах нашли на свалке Нальчика. Домашнюю собаку выгрузили на помойке в тесной обмотанной клейкой лентой коробке. С трудом та выбралась, но куда бежать — не понимала.

- Вы — звери, черти! – ругались волонтеры группы помощи животным «Зевс» на хозяев, увидев брошенное на помойке животное.

Собаку назвали «Жоржеттой» — кратко «Жужей». И забрали на передержку в вольер к другим «бездомышам», откуда возили к ветеринару. Жужа не опиралась на заднюю лапу, и хотя травма оказалась несерьезной, пришлось оперировать. Впрочем, долго оставаться в Кабардино-Балкарии Жоржетте не пришлось — лучшие условия и реабилитацию предложила волонтер Светлана в Москве.

Но все складывалась не так и просто. После лечения по всем показателям здоровья Жоржетта должна была быть абсолютно нормальной ходячей собакой, но из-за психологической травмы все равно ходила на трех лапах. «Ничего не болит, ничего не мешает, но категорически отказывается пользоваться всеми лапами» - писала куратор собаки у себя в Instagram.

Массаж, плавание — ничего не помогало. Выручил, не догадаетесь, сушеный банан! Куратор Жужжи заметила, как та неравнодушна к сухофруктам и дала команду «ап», задержав угощение перед собой. Собака подпрыгнула вверх, опираясь на все 4 лапы. Это упражнение стало самым эффективным в восстановлении собаки.

Девочка очень спокойная, ни малейшего проявления агрессии. Фото: svetikdankova Фото: СОЦСЕТИ

Еще немного реабилитации и Жуже начнут искать семью. Назло тем хозяевам, которые считают, что живое существо можно замотать скотчем и просто выбросить на свалку.