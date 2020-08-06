Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 6 августа 2020: в регионе продолжают умирать пациенты

По состоянию на утро 6 августа на Ставрополье обнаружили 8779 случаев заражения коронавирусом Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 6 августа 2020 года. Рассказываем вам актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ»

По состоянию на утро 6 августа на Ставрополье обнаружили 8779 случаев заражения коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 121 новых пациентов и выписали 39. Всего болезнь победили 5975 жителя края.

К несчастью, 167 человека умерли от инфекции. Кстати, жители Ставрополья могут вернуть льготы на получение лекарств. Для этого нужно в Пенсионный фонд до 1 октября направить соответствующее заявление.

Так, с 1 января 2021 года люди с ограниченными возможностями здоровья также смогут получать все лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Есть и те, кто решил отказаться от лекарственного обеспечения в пользу денежной компенсации.

А это приводит к сокращению суммы финансирования из федерального бюджета на закупку льготных медикаментов, уточнили в региональном Минздраве. В результате снижается качество лекарственной помощи.

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