Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 6 августа

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 6 августа. Рассказываем, как складывается эпидобстановка в каждой территории региона. Свежие данные о том, сколько заболели, выздоровели и умерли - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1583 случая, 1109 выздоровевших, 50 смертей;

2. Пятигорск - 672 случая, 511 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 486 случаев, 399 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский округ - 436 случаев, 322 выздоровевших, семь смертей;

5. Нефтекумский район - 404 случая, 226 выздоровевших, 11 смертей;

6. Минераловодский район - 350 случаев, 252 выздоровевших, 11 смертей;

7. Кочубеевский район - 341 случай, 314 выздоровевших, семь смертей;

8. Буденновский район - 357 случаев, 189 выздоровевших, шесть смертей;

9. Невинномысск - 319 случаев, 272 выздоровевших, пять смертей;

10. Ессентуки - 310 случаев, 264 выздоровевших, семь смертей;

11. Предгорный район - 299 случаев, 206 выздоровевших, три смерти;

12. Благодарненский район - 297 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Шпаковский район - 295 случаев, 124 выздоровевших, восемь смертей;

14. Изобильненский район - 232 случая, 25 выздоровевших, три смерти;

15. Левокумский район - 217 случаев, 145 выздоровевших, пять смертей;

16. Советский городской округ - 212 случаев, 183 выздоровевших, смертей нет;

17. Ипатовский район - 195 случаев, 144 выздоровевших, одна смерть;

18. Петровский район - 197 случаев, 113 выздоровевших, четыре смерти;

19. Курской район - 182 случая, 47 выздоровевших, две смерти;

20. Арзгирский район - 161 случай, 127 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 154 случая, 100 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 151 случай, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 149 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Кировский район - 120 случаев, 101 выздоровевших, две смерти;

25. Новоселицкий район - 117 случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 110 случаев, 54 выздоровевших, смертей нет;

27. Труновский район - 117 случаев, 77 выздоровевших, одна смерть;

28. Александровский район - 81 случай, 57 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 77 случаев, 53 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский район - 65 случаев, 38 выздоровевших, две смерти.

31. Андроповский район - 54 случая, 43 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 34 случая, 32 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно последней информации за 6 августа, в Ставропольском крае зафиксировали 8779 (+121) случаев заражения коронавирусом. Выписали 5975 (+120) человек, 167 (+2) - умерли.

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