Верить ли тому, что говорят о людях, пытающихся лишить себя жизни?

Очень важно вовремя обратиться за помощью к психиатру.

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире заканчивают жизнь самоубийством около 800 тысяч человек, и каждые 40 секунд регистрируется новый случай добровольной смерти. За каждым из них - целая жизнь, личная драма, трагедия и часто нежелание обратиться за профессиональной помощью к психологу и психиатру.

Несмотря на профилактику суицидов, в обществе продолжает существовать стигма, поэтому люди часто отказываются от идеи искать помощи и остаются один на один со своей проблемой.

КТО В ЗОНЕ РИСКА?

Ежегодно в мире совершается около 800 тысяч самоубийств, но предпринимаемых попыток значительно больше. Всемирная организация здравоохранения сообщает: среди взрослого населения на одного погибшего приходится более 20 человек, совершивших суицидальную попытку.

В группе риска - подростки и молодежь. Так, в 2019 году третьей по значимости ведущей причиной смерти у молодых людей (15 - 19 лет) являлись самоубийства, а в 2016 году была второй в этой возрастной группе. Причем 79% всех случаев приходится на страны со средним и низким уровнем дохода. Но это не значит, что суициды случаются только там - они происходят абсолютно во всех регионах планеты.

Часто прослеживается связь между самоубийствами и депрессиями и другими психическими расстройствами, вызванными в том числе алкоголем и наркотиками. Решения расстаться с жизнью зачастую принимаются импульсивно, на эмоциях, в кризисные моменты, когда нет моральных и физических сил справиться со стрессом, пережить финансовые проблемы, тяжелую болезнь, окончание отношений, смерть близкого человека.

По данным ВОЗ, причиной суицидального поведения могут стать конфликты, природные и техногенные катаклизмы, насилие, чувство изоляции и оторванности от общества. Стрессовыми для многих стали события последних месяцев: пандемия коронавируса, изменения привычного уклада жизни, потеря работы, социальные и экономические потрясения.

В ВОЗ отмечают, что при наличии современных мер вмешательства и регулярной, комплексной профилактики, суициды можно предотвращать. Но для обеспечения эффективных мер должны быть разработана межсекторальная стратегия предотвращения.

И одна из составляющих этой стратегии - обсуждение и «незамалчивание» проблем, развенчание популярных мифов, которые могут стать причиной, предпосылкой, катализатором принятия рокового решения.

Сегодня мы развенчаем несколько распространенных мифов о самоубийствах. Это поможет увидеть тревожные симптомы у своих близких и, возможно, предотвратить совершение ими суицидального поступка.

САМОУБИЙСТВА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Миф № 1. Люди, говорящие о самоубийстве, не собираются его совершить.

Реальность. Люди, когда говорят о самоубийстве, таким способом могут искать поддержку и помощь окружающих. Те, кто думают о суициде, находятся в депрессивном состоянии, испытывают панику, тревогу, чувство безнадежности и думают, что другого выхода, кроме самоубийства, у них нет. Поэтому утверждать, что если человек говорит о суициде, то никогда этого не сделает, ошибочно.

Миф № 2. Многие самоубийства совершаются без предупреждения, неожиданно.

Реальность. Нередко суициды совершаются внезапно. Но большинству таких поступков предшествуют поведенческие и вербальные знаки, тревожные сигналы, которые должны насторожить и предупредить окружающих. Поэтому так важно обращать внимание на резкое изменение в поведении своих близких, не отмахиваться, когда они жалуются на упадок сил и потерю интереса к жизни, а рекомендовать им обратиться за профессиональной помощью.

Миф № 3. Человек, планирующий совершить самоубийство, точно решил умереть, и его намерение невозможно изменить.

Реальность. Напротив, люди, планирующие совершить суицид, колеблются и не бывают уверены до конца в своем намерении. Решение о самоубийстве может быть принято импульсивно, на эмоциях, назло кому-то. Неслучайно после неудачной попытки суицида люди признаются, что не хотели умирать, а сделали это для привлечения внимания окружающих к своей проблеме.

Миф № 4. Если человек имеет склонность к суициду, она у него навсегда останется.

Реальность. Риск появления желания совершить суицид может быть связан с конкретной ситуацией или обстоятельствами. Мысли о суициде могут исчезать и возвращаться. Часто люди, имевшие когда-то суицидальные намерения, отказываются от них и проживают долгую жизнь без попыток ее намеренно завершить.

Миф № 5. Люди, имеющие психические расстройства, склонны к самоубийству.

Реальность. Суицидальное поведение характерно для тяжелого эмоционального состояния, но не обязательно может свидетельствовать о наличии психических заболеваний. Часто те, кто страдает психическими расстройствами, не склонны к самоубийству, а те, кто решается на суицид, не имеют хронических психических заболеваний.

Миф № 6. Не стоит говорить вслух о самоубийствах и обсуждать эту тему. Потому что людей, подверженных суицидальному поведению, это может подтолкнуть к отчаянному поступку.

Реальность. Из-за высокой стигматизации самоубийств люди боятся вообще открыто говорить о суицидах и не знают, с кем поделиться своими переживаниями. Открытые разговоры о суициде не поощряют решение человека расстаться с жизнью и не провоцируют его это совершить. Но обсуждение этого вопроса помогает ему посмотреть на ситуацию отстраненно и еще раз подумать над своим решением, что может уберечь его от рокового шага. Вот почему особенно важно обсуждать этот вопрос с теми, кто находится в группе риска, например, с подростками, и быть внимательными и чуткими к проблемам своих близких.

ВАЖНО!

Согласно ВОЗ забота о своем психическом здоровье уменьшает риск развития суицидальных наклонностей и преждевременной смерти от суицида, а также в целом улучшает качество вашей жизни. Своевременное выявление психической болезни на первых стадиях ее развития дает возможность приостановить или существенно замедлить ее прогрессирующее течение. Если вы заметили признаки расстройства у себя или своих родных, призываем вас своевременно обратиться за помощью к психологу или психиатру.