Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 7 августа

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 7 августа. Оглашаем актуальные данные по COVID-19 в каждом городе и районе Ставрополья. Число заболевших, выздоровевших и умерших опубликовали на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

1. Ставрополь - 1620 случаев, 1155 выздоровевших, 51 смерть;

2. Пятигорск - 674 случаев, 511 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 488 случаев, 416 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский округ - 439 случаев, 329 выздоровевших, восемь смертей;

5. Нефтекумский район - 416 случаев, 226 выздоровевших, 11 смертей;

6. Минераловодский район - 355 случаев, 257 выздоровевших, 11 смертей;

7. Кочубеевский район - 342 случая, 314 выздоровевших, семь смертей;

8. Буденновский район - 367 случаев, 189 выздоровевших, шесть смертей;

9. Невинномысск - 322 случая, 275 выздоровевших, пять смертей;

10. Ессентуки - 311 случаев, 270 выздоровевших, семь смертей;

11. Предгорный район - 299 случаев, 206 выздоровевших, три смерти;

12. Благодарненский район - 300 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Шпаковский район - 302 случая, 131 выздоровевший, восемь смертей;

14. Изобильненский район - 239 случаев, 29 выздоровевших, три смерти;

15. Левокумский район - 217 случаев, 145 выздоровевших, пять смертей;

16. Советский городской округ - 213 случаев, 196 выздоровевших, смертей нет;

17. Ипатовский район - 195 случаев, 144 выздоровевших, одна смерть;

18. Петровский район - 203 случая, 114 выздоровевших, четыре смерти;

19. Курской район - 182 случая, 48 выздоровевших, две смерти;

20. Арзгирский район - 161 случай, 128 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 154 случая, 100 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 152 случая, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 149 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Кировский район - 120 случаев, 101 выздоровевших, две смерти;

25. Новоселицкий район - 119 случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 111 случаев, 54 выздоровевших, смертей нет;

27. Труновский район - 121 случай, 77 выздоровевших, одна смерть;

28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 77 случаев, 53 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский район - 68 случаев, 38 выздоровевших, две смерти.

31. Андроповский район - 54 случая, 43 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 35 случаев, 32 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно последней информации за 7 августа, в Ставропольском крае диагностировали 8895 (+116) случаев заболевания коронавирусом. Вылечили 6082 (+107) человек, 169 (+2) - скончались.