Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 7 августа

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 7 августа. Оглашаем актуальные данные по COVID-19 в каждом городе и районе Ставрополья. Число заболевших, выздоровевших и умерших опубликовали на сайте краевого управления Роспотребнадзора.
1. Ставрополь - 1620 случаев, 1155 выздоровевших, 51 смерть;
2. Пятигорск - 674 случаев, 511 выздоровевших, 11 смертей;
3. Кисловодск - 488 случаев, 416 выздоровевших, четыре смерти;
4. Георгиевский округ - 439 случаев, 329 выздоровевших, восемь смертей;
5. Нефтекумский район - 416 случаев, 226 выздоровевших, 11 смертей;
6. Минераловодский район - 355 случаев, 257 выздоровевших, 11 смертей;
7. Кочубеевский район - 342 случая, 314 выздоровевших, семь смертей;
8. Буденновский район - 367 случаев, 189 выздоровевших, шесть смертей;
9. Невинномысск - 322 случая, 275 выздоровевших, пять смертей;
10. Ессентуки - 311 случаев, 270 выздоровевших, семь смертей;
11. Предгорный район - 299 случаев, 206 выздоровевших, три смерти;
12. Благодарненский район - 300 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;
13. Шпаковский район - 302 случая, 131 выздоровевший, восемь смертей;
14. Изобильненский район - 239 случаев, 29 выздоровевших, три смерти;
15. Левокумский район - 217 случаев, 145 выздоровевших, пять смертей;
16. Советский городской округ - 213 случаев, 196 выздоровевших, смертей нет;
17. Ипатовский район - 195 случаев, 144 выздоровевших, одна смерть;
18. Петровский район - 203 случая, 114 выздоровевших, четыре смерти;
19. Курской район - 182 случая, 48 выздоровевших, две смерти;
20. Арзгирский район - 161 случай, 128 выздоровевших, смертей нет;
21. Туркменский район - 154 случая, 100 выздоровевших, две смерти;
22. Железноводск - 152 случая, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Степновский район - 149 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;
24. Кировский район - 120 случаев, 101 выздоровевших, две смерти;
25. Новоселицкий район - 119 случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;
26. Грачевский район - 111 случаев, 54 выздоровевших, смертей нет;
27. Труновский район - 121 случай, 77 выздоровевших, одна смерть;
28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;
29. Апанасенковский район - 77 случаев, 53 выздоровевших, смертей нет;
30. Новоалександровский район - 68 случаев, 38 выздоровевших, две смерти.
31. Андроповский район - 54 случая, 43 выздоровевших, две смерти.
32. Красногвардейский район - 35 случаев, 32 выздоровевших, смертей нет;
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Согласно последней информации за 7 августа, в Ставропольском крае диагностировали 8895 (+116) случаев заболевания коронавирусом. Вылечили 6082 (+107) человек, 169 (+2) - скончались.