Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 7 августа 2020: в регионе продолжают умирать пациенты

Кстати, в Ставрополь привезли новое оборудование для борьбы с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 7 августа 2020 года. Рассказываем вам актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ»

По состоянию на утро 7 августа на Ставрополье обнаружили 8895 случаев заражения коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 116 новых пациентов и выписали 107. Всего болезнь победили 6082 жителя края.

К несчастью, 169 человек умерли от инфекции.

Кстати, в Ставрополь привезли новое оборудование для борьбы с коронавирусом.

Теперь в краевой инфекционной больнице появились передвижные рентгенодиагностические цифровые аппараты, передает пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

Новая техника позволит проводить диагностирование в палатах.

Кроме того, в больнице установили стационарный рентгенодиагностический цифровой комплекс «РЕНЕКС-РЦ». Для этого в рентгенологическом отделении провели капитальный ремонт. Скоро аппарат запустят для работы.

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