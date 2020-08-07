На COVID-диссидента и оперного певца завели пятое уголовное дело

Сегодня певец остается в СИЗО

На самого известного кавказского COVID-диссидента — осетинского оперного певца Вадима Чельдиева, завели 5 уголовное дело. Помимо хулиганства, призывов к экстремизму, применения насилия против силовиков и публичного распространения фейков о коронавирусе Чельдиев подозревается в организации массовых беспорядков. О чем рассказал его адвокат Батраз Кульчиев.

Речь — про стихийный митинг во время обязательной самоизоляции во Владикавказе. Идейным вдохновителем признали певца. Чельдиев публично призывал земляков не верить в существование вируса и добиваться снятия всех ограничений по COVID-19.

В итоге 20 апреля — в самый разгар пандемии, около 2 тысяч человек — по официальной информации республиканского МВД, скучились на главной городской площади без масок с требованием открыть детские сады, школы, магазины. Кроме того, недовольные скандировали за освобождение Вадима Чельдиева, уже арестованного к тому моменту за рассылку недостоверной — из-за этого опасной, информации о болезни.

Так просто митингующие не покинули улицы — собравшихся разгоняли силовики, арестовавшие решением суда 65 самых «активных» участников. Всего полицейские составили больше 170 протоколов. По статье «хулиганство» ведется расследование еще в отношении больше 20 митинговавших. Происходящее в тот день на площади сняли на видео:

Тем временем Чельдиев, включенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, остается под стражей в СИЗО города Ростов-на-Дону. И последним решением Ленинского районного суда пробудет взаперти минимум до 18 августа. Расследование уголовных дел продолжается.

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