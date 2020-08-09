Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 августа

Напомним, что наибольшее количество новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Ставрополе - 47 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 9 августа. Публикуем актуальные данные по COVID-19 в каждой территории региона. Сведения взяты с сайта краевого управления Роспотребнадзора.

Ставрополь - 1664 случая, 1192 выздоровевших, 52 смерти;

2 Пятигорск - 676 случаев, 517 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 496 случаев, 421 выздоровевших, четыре смерти;

4. Нефтекумский район - 417 случаев, 226 выздоровевших, 11 смертей;

5. Георгиевский округ - 441 случай, 332 выздоровевших, восемь смертей;

6. Буденновский район - 373 случая, 189 выздоровевших, шесть смертей;

7. Минераловодский район - 359 случаев, 258 выздоровевших, 11 смертей;

8. Кочубеевский район - 342 случая, 314 выздоровевших, семь смертей;

9. Невинномысск - 324 случая, 275 выздоровевших, пять смертей;

10. Ессентуки - 317 случаев, 272 выздоровевших, семь смертей;

11. Шпаковский район - 312 случаев, 131 выздоровевший, восемь смертей;

12. Предгорный район - 303 случая, 209 выздоровевших, три смерти;

13. Благодарненский район - 300 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 241 случай, 39 выздоровевших, четыре смерти;

15. Левокумский район - 217 случаев, 145 выздоровевших, пять смертей;

16. Советский городской округ - 214 случаев, 196 выздоровевших, смертей нет;

17. Петровский район - 205 случаев, 120 выздоровевших, четыре смерти;

18. Ипатовский район - 195 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;

19. Курской район - 182 случая, 48 выздоровевших, две смерти;

20. Арзгирский район - 161 случай, 131 выздоровевший, смертей нет;

21. Туркменский район - 155 случаев, 100 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 153 случая, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 149 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Труновский район - 121 случай, 79 выздоровевших, одна смерть;

25. Кировский район - 120 случаев, 101 выздоровевший, две смерти;

26. Новоселицкий район - 120 случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;

27. Грачевский район - 113 случаев, 58 выздоровевших, смертей нет;

28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;

29. Новоалександровский район - 73 случая, 39 выздоровевших, две смерти.

30. Апанасенковский район - 77 случаев, 55 выздоровевших, смертей нет;

31. Андроповский район - 54 случая, 43 выздоровевших, две смерти.

32. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

33. Красногвардейский район - 35 случаев, 32 выздоровевших, смертей нет;

Согласно последней информации за 9 августа, в Ставропольском крае выявили 8136 (+137) случаев заражения коронавирусом. Спасли 6321 (+149) человек, 174 (+2) - умерли.

Напомним, что наибольшее количество новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Ставрополе - 47 человек.