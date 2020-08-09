Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 августа

Напомним, что наибольшее количество новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Ставрополе - 47 человек
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 9 августа. Публикуем актуальные данные по COVID-19 в каждой территории региона. Сведения взяты с сайта краевого управления Роспотребнадзора.
Ставрополь - 1664 случая, 1192 выздоровевших, 52 смерти;
2 Пятигорск - 676 случаев, 517 выздоровевших, 11 смертей;
3. Кисловодск - 496 случаев, 421 выздоровевших, четыре смерти;
4. Нефтекумский район - 417 случаев, 226 выздоровевших, 11 смертей;
5. Георгиевский округ - 441 случай, 332 выздоровевших, восемь смертей;
6. Буденновский район - 373 случая, 189 выздоровевших, шесть смертей;
7. Минераловодский район - 359 случаев, 258 выздоровевших, 11 смертей;
8. Кочубеевский район - 342 случая, 314 выздоровевших, семь смертей;
9. Невинномысск - 324 случая, 275 выздоровевших, пять смертей;
10. Ессентуки - 317 случаев, 272 выздоровевших, семь смертей;
11. Шпаковский район - 312 случаев, 131 выздоровевший, восемь смертей;
12. Предгорный район - 303 случая, 209 выздоровевших, три смерти;
13. Благодарненский район - 300 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;
14. Изобильненский район - 241 случай, 39 выздоровевших, четыре смерти;
15. Левокумский район - 217 случаев, 145 выздоровевших, пять смертей;
16. Советский городской округ - 214 случаев, 196 выздоровевших, смертей нет;
17. Петровский район - 205 случаев, 120 выздоровевших, четыре смерти;
18. Ипатовский район - 195 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;
19. Курской район - 182 случая, 48 выздоровевших, две смерти;
20. Арзгирский район - 161 случай, 131 выздоровевший, смертей нет;
21. Туркменский район - 155 случаев, 100 выздоровевших, две смерти;
22. Железноводск - 153 случая, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Степновский район - 149 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;
24. Труновский район - 121 случай, 79 выздоровевших, одна смерть;
25. Кировский район - 120 случаев, 101 выздоровевший, две смерти;
26. Новоселицкий район - 120 случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;
27. Грачевский район - 113 случаев, 58 выздоровевших, смертей нет;
28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;
29. Новоалександровский район - 73 случая, 39 выздоровевших, две смерти.
30. Апанасенковский район - 77 случаев, 55 выздоровевших, смертей нет;
31. Андроповский район - 54 случая, 43 выздоровевших, две смерти.
32. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
33. Красногвардейский район - 35 случаев, 32 выздоровевших, смертей нет;
Согласно последней информации за 9 августа, в Ставропольском крае выявили 8136 (+137) случаев заражения коронавирусом. Спасли 6321 (+149) человек, 174 (+2) - умерли.
Напомним, что наибольшее количество новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Ставрополе - 47 человек.