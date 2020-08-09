Матч Арсенал - Ахмат 9 августа 2020 года. Главное

«Арсенал» и «Ахмат» встретятся в Туле 9 августа 2020. Фото: fc-akhmat.ru

Матч Арсенал - Ахмат состоится сегодня, 9 августа 2020 года, в рамках 1 тура чемпионата России РПЛ 2020/21. Эта игра станет 12-й в истории личных встреч команд с 2014 года. У обеих клубов есть шанс переломить статистику в свою сторону - пока что на счету каждого по четыре победы, еще три поединка завершились с ничейным счетом.

Но и сейчас букмекеры не выделяют явного фаворита. Коэффициент на победу «Арсенала» 2.65, на победу «Ахмата» - 2.85, на ничью - 3.17.

Туляки завершили прошлый сезон на 8 месте, грозненцы заняли 13 место, но гарантированно сохранили прописку в РПЛ благодаря отмене стыковочных матчей.

К новому сезону команды подошли без серьезных перестановок в составе. А вот тренер у «Ахмата» теперь новый - Игоря Шалимова сменил 47-летний Андрей Талалаев. Контракт с бывшим тренером самарских «Крыльев советов» рассчитан на два года. Конечно, планы у чеченского клуба амбициозные. Но и «Арсенал» так просто отдавать очки не собирается.

Следить за игрой на центральном стадионе «Арсенал» в Туле можно будет на сайте kp.ru. Прямая онлайн-трансляция начнется в 19:00 мск по ссылке.

Рассудит матч бригада 36-летнего Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга (ассистенты Дмитрия Мосякин и Денис Березнов из Москвы, резервный арбитр Владимир Москалев из Воронежа).

Составы команд будут опубликованы ближе к началу встречи. На официальном странице «Ахмата» в Твиттере появилась информация, что в Тулу вылетели все готовившиеся к игре футболисты. Не помогут команде только защитники Ризван Уциев и Анхель Вилькер - они восстанавливаются после травм.