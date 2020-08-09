В Дагестане полсотни человек, включая детей, отравились питьевой водой

Некоторых пришлось госпитализировать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане за последние пару суток полсотни жителей села Геджух (Дербентский район) отравились некачественной питьевой водой. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в следственных органах республики, где уже ведется доследственная проверка, некоторых даже госпитализировали.

- Предварительно установлено, что 8 и 9 августа в участковую больницу села госпитализированы 9 жителей, из которых 6 детей с диагнозом «острое кишечное отравление». Всего, в ходе проведенного подворного обхода, выявлено более 40 человек с признаками отравления, - комментируют в ведомстве.

Вероятной причиной массового отравления назвали загрязнение питьевой воды, поступающей в дома по водопроводным линиям. Сейчас выясняется, почему должностные лица не проконтролировали нормальное функционирование водопровода, а также — кто обязан понести за это ответственность.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. О принятом решении общественность будет информирована, - подытожили следователи.

Кстати, прошлой осенью в дагестанском селе Новое Викри (Каякентский район) из-за отравления водопроводной водой с фекалиями заболели 23 ребенка и 1 взрослый житель.

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