Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 10 августа

Болезнь не отступает
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 10 августа. Публикуем актуальные данные по COVID-19 на территории региона. Информацию предоставили эксперты ставропольского управления федерального ведомства Роспотребнадзор.
1. Ставрополь - 1774 (+80) случая, 1234 (+42) выздоровевших, 55 (+3) смерти;
2. 2. Пятигорск - 679 (+3) случаев, 524 (+7) выздоровевших, 11 смертей;
3. Кисловодск - 498 (+2) случаев, 425 (+4) выздоровевших, четыре смерти;
4. Нефтекумский городской округ - 438 (+21) случаев, 230 (+4) выздоровевших, 11 смертей;
5. Георгиевский городской округ - 457 (+16) случаев, 343 (+11) выздоровевших, девять (+1) смертей;
6. Буденновский район - 389 (+16) случаев, 193 (+4) выздоровевших, семь (+1) смертей;
7. Минераловодский район - 365 (+7) случаев, 258 выздоровевших, 11 смертей;
8. Кочубеевский район - 347 (+5) случаев, 314 выздоровевших, семь смертей;
9. Невинномысск - 328 (+4) случая, 288 (+13) выздоровевших, пять смертей;
10. Ессентуки - 324 (+7) случаев, 286 (+14) выздоровевших, семь смертей;
11. Шпаковский район - 320 (+8) случаев, 137 (+6) выздоровевший, восемь смертей;
12. Предгорный район - 304 (+1) случая, 210 (+1) выздоровевших, три смерти;
13. Благодарненский городской округ - 304 (+1) случая, 191 выздоровевший, четыре смерти;
14. Изобильненский район - 261 (+20) случай, 40 (+1) выздоровевших, четыре смерти;
15. Левокумский район - 221 (+4) случаев, 157 (+12) выздоровевших, пять смертей;
16. Советский городской округ - 214 случаев, 198 (+2) выздоровевших, смертей нет;
17. Петровский район - 215 (+10) случаев, 133 (+13) выздоровевших, четыре смерти;
18. Ипатовский городской округ - 197 (+2) случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;
19. Курский район - 188 (+) случаев, выздоровевших, три (+1) смерти;
20. Арзгирский район - 161 случай, 132 (+1) выздоровевших, смертей нет;
21. Туркменский район - 15 (+1) случаев, 107 (+7) выздоровевших, две смерти;
22. Железноводск - 156 (+3) случая, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Степновский район - 152 (+3) случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;
24. Труновский район - 128 (+7) случай, 79 выздоровевших, одна смерть;
25. Кировский городской округ - 125 (+5) случаев, 102 (+1) выздоровевших, две смерти;
26. Новоселицкий район - 125 (+5) случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;
3. 27. Грачевский район - 124 (+11) случаев, 66 (+8) выздоровевших, смертей нет;
28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;
29. Новоалександровский городской округ - 77 (+4) случая, 39 выздоровевших, две смерти.
30. Апанасенковский район - 77 случаев, 63 (+8) выздоровевших, смертей нет;
31. Андроповский район - 58 (+4) случаев, 43 выздоровевших, две смерти.
32. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
1. 33. Красногвардейский район - 41 (+6) случай, 32 выздоровевших, смертей нет;