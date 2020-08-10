Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 10 августа

Болезнь не отступает Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 10 августа. Публикуем актуальные данные по COVID-19 на территории региона. Информацию предоставили эксперты ставропольского управления федерального ведомства Роспотребнадзор.

1. Ставрополь - 1774 (+80) случая, 1234 (+42) выздоровевших, 55 (+3) смерти;

2. 2. Пятигорск - 679 (+3) случаев, 524 (+7) выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 498 (+2) случаев, 425 (+4) выздоровевших, четыре смерти;

4. Нефтекумский городской округ - 438 (+21) случаев, 230 (+4) выздоровевших, 11 смертей;

5. Георгиевский городской округ - 457 (+16) случаев, 343 (+11) выздоровевших, девять (+1) смертей;

6. Буденновский район - 389 (+16) случаев, 193 (+4) выздоровевших, семь (+1) смертей;

7. Минераловодский район - 365 (+7) случаев, 258 выздоровевших, 11 смертей;

8. Кочубеевский район - 347 (+5) случаев, 314 выздоровевших, семь смертей;

9. Невинномысск - 328 (+4) случая, 288 (+13) выздоровевших, пять смертей;

10. Ессентуки - 324 (+7) случаев, 286 (+14) выздоровевших, семь смертей;

11. Шпаковский район - 320 (+8) случаев, 137 (+6) выздоровевший, восемь смертей;

12. Предгорный район - 304 (+1) случая, 210 (+1) выздоровевших, три смерти;

13. Благодарненский городской округ - 304 (+1) случая, 191 выздоровевший, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 261 (+20) случай, 40 (+1) выздоровевших, четыре смерти;

15. Левокумский район - 221 (+4) случаев, 157 (+12) выздоровевших, пять смертей;

16. Советский городской округ - 214 случаев, 198 (+2) выздоровевших, смертей нет;

17. Петровский район - 215 (+10) случаев, 133 (+13) выздоровевших, четыре смерти;

18. Ипатовский городской округ - 197 (+2) случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;

19. Курский район - 188 (+) случаев, выздоровевших, три (+1) смерти;

20. Арзгирский район - 161 случай, 132 (+1) выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 15 (+1) случаев, 107 (+7) выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 156 (+3) случая, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 152 (+3) случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Труновский район - 128 (+7) случай, 79 выздоровевших, одна смерть;

25. Кировский городской округ - 125 (+5) случаев, 102 (+1) выздоровевших, две смерти;

26. Новоселицкий район - 125 (+5) случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;

3. 27. Грачевский район - 124 (+11) случаев, 66 (+8) выздоровевших, смертей нет;

28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;

29. Новоалександровский городской округ - 77 (+4) случая, 39 выздоровевших, две смерти.

30. Апанасенковский район - 77 случаев, 63 (+8) выздоровевших, смертей нет;

31. Андроповский район - 58 (+4) случаев, 43 выздоровевших, две смерти.

32. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

1. 33. Красногвардейский район - 41 (+6) случай, 32 выздоровевших, смертей нет;