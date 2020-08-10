Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 10 августа 2020: «угроза инфекции пока не отступила»

В крае новые смертельные случаи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 9 августа 2020 года. Рассказываем вам актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По информации главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19, губернатора Владимира Владимирова, на утро 10 августа в Ставропольском крае выявлено за все время уже 9263 случая заболевания. Как уточняют в региональном Минздраве, в том числе 671 инфицированный ребенок.

В больницах продолжают получать лечение 629 пациентов с коронавирусом, включая 75 человек в тяжелом состоянии, из них 22 - на аппаратах ИВЛ, и 386 заболевших в состоянии средней степени тяжести. При этом, по информации министерства, с медицинского наблюдения сняли уже 48,4 тысячи жителей, и в госпиталях на 78% свободны инфекционные койки для пациентов с COVID-19.

К несчастью, за все время пандемии болезнь унесла на Ставрополье 177 жизней.

2. Поэтому, как замечает губернатор, «угроза инфекции пока не отступила».