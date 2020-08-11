Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 11 августа

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 11 августа. Рассказываем, какая эпидобстановка в каждой территории региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1753 случаев, 1244 выздоровевших, 56 смертей;

2. Пятигорск - 682 случая, 524 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 501 случай, 425 выздоровевших, четыре смерти;

4. Нефтекумский горокруг - 443 случая, 230 выздоровевших, 11 смертей;

5. Георгиевский горокруг - 464 случая, 353 выздоровевших, девять смертей;

6. Буденновский район - 407 случаев, 193 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 368 случаев, 264 выздоровевших, 11 смертей;

8. Кочубеевский район - 348 случаев, 317 выздоровевших, семь смертей;

9. Невинномысск - 331 случай, 288 выздоровевших, пять смертей;

10. Ессентуки - 328 случаев, 286 выздоровевших, семь смертей;

11. Шпаковский район - 322 случаев, 137 выздоровевший, восемь смертей;

12. Предгорный район - 305 случая, 210 выздоровевших, три смерти;

13. Благодарненский горокруг - 306 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 266 случаев, 42 выздоровевших, четыре смерти;

15. Левокумский район - 225 случаев, 158 выздоровевших, пять смертей;

16. Советский горокруг - 217 случаев, 198 выздоровевших, смертей нет;

17. Петровский район - 228 случаев, 133 выздоровевших, четыре смерти;

18. Ипатовский горокруг - 207 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;

19. Курский район - 192 случая, 50 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 167 случаев, 132 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 157 случаев, 109 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 156 случая, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 153 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Труновский район - 134 случай, 79 выздоровевших, одна смерть;

25. Кировский горокруг - 126 случаев, 102 выздоровевших, две смерти;

26. Новоселицкий район - 125 случаев, 110 выздоровевших, четыре смерти;

3. 27. Грачевский район - 124 случаев, 66 выздоровевших, смертей нет;

28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;

29. Новоалександровский горокруг - 77 случая, 39 выздоровевших, две смерти.

30. Апанасенковский район - 82 случая, 63 выздоровевших, смертей нет;

31. Андроповский район - 58 случаев, 43 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 46 случаев, 32 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 11 августа на Ставрополье выявили 9388 случаев заражения. Вылечили 6363 пациента, умерли 178 больных.