"Хочу детей": "Руки-Базуки" рассказал, когда у него родится ребенок

Кирилл Терешин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кирилл Терешин неожиданно для всех признался, когда собирается завести ребенка. Молодой человек попросил немного подождать - пока что он хочет погулять. Своим откровением он поделился в интервью с тату-мастером Артемом Соколовым.

В беседе с блогером "Руки-Базуки" рассуждал о полигамности мужчин. Фрик придерживается тактики завоевателя.

- Мужик, если долго живет со своей девушкой, будет говорить, что любит. На самом деле, он будет втихую изменять, и девушка, скорее всего, об этом не будет знать. Это по моим ощущениям. К сожалению, это так. А может, это и к лучшему, - заявил Терешин.

Мысль о том, что мужские измены - это хорошо, "Вазелиновый качок" обосновал очевидным в такой ситуации выводом: один и тот же человек быстро надоедает. Сам "Руки-Базуки" уверяет, что не жил с одной пассией больше недели. У него якобы есть много девушек, с которыми он завел свободные отношения.

Соколов спросил, не хочет ли фрик семью и детей.

- Да, хочу детей, но ближе к 30. Сейчас мне 23, и я не готов к серьезным отношениям, - признался Терешин.

Отметим, что к этому возрасту фрику удалят весь вазелин из рук. В ноябре 2019 года блогеру вырезали 1,5 килограмма вещества из левого трицепса, остались еще 4,5. По словам Терешина, следующая операция - на правый трицепс - пройдет уже совсем скоро.

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