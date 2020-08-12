Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 12 августа

Иллюстративное фото
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 12 августа. Публикуем статистику по COVID-19 в каждой территории региона. Все данные о количестве больных, вылеченных и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".
1. Ставрополь - 1779 случаев, 1249 выздоровевших, 58 смертей;
2. Пятигорск - 686 случая, 529 выздоровевших, 11 смертей;
3. Кисловодск - 501 случай, 427 выздоровевших, четыре смерти;
5. Георгиевский горокруг - 467 случаев, 353 выздоровевших, девять смертей;
4. Нефтекумский горокруг - 444 случая, 230 выздоровевших, 11 смертей;
6. Буденновский район - 424 случая, 193 выздоровевших, семь смертей;
7. Минераловодский горокруг - 369 случаев, 269 выздоровевших, 11 смертей;
8. Кочубеевский район - 350 случаев, 322 выздоровевших, семь смертей;
9. Шпаковский район - 332 случаев, 137 выздоровевший, восемь смертей;
10. Невинномысск - 331 случай, 288 выздоровевших, пять смертей;
11. Ессентуки - 328 случаев, 286 выздоровевших, семь смертей;
12. Благодарненский горокруг - 306 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;
13. Предгорный район - 305 случая, 211 выздоровевших, три смерти;
14. Изобильненский район - 273 случая, 42 выздоровевших, четыре смерти;
15. Петровский район - 230 случаев, 138 выздоровевших, четыре смерти;
16. Левокумский район - 227 случаев, 159 выздоровевших, пять смертей;
17. Советский горокруг - 222 случая, 199 выздоровевших, смертей нет;
18. Ипатовский горокруг - 207 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;
19. Курский район - 194 случая, 50 выздоровевших, три смерти;
20. Арзгирский район - 174 случая, 132 выздоровевших, смертей нет;
21. Туркменский район - 158 случаев, 122 выздоровевших, две смерти;
22. Железноводск - 158 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Степновский район - 154 случая, 88 выздоровевших, смертей нет;
24. Труновский район - 143 случай, 79 выздоровевших, одна смерть;
25. Кировский горокруг - 126 случаев, 102 выздоровевших, две смерти;
26. Грачевский район - 126 случаев, 70 выздоровевших, смертей нет;
27. Новоселицкий район - 125 случаев, 112 выздоровевших, четыре смерти;
28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;
29. Апанасенковский район - 83 случая, 63 выздоровевших, одна смерть;
30. Новоалександровский горокруг - 77 случая, 39 выздоровевших, две смерти.
31. Андроповский район - 58 случаев, 49 выздоровевших, две смерти.
32. Красногвардейский район - 52 случая, 32 выздоровевших, смертей нет;
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на утро 12 августа на Ставрополье зафиксировали 9499 случаев заболевания. Выздоровели 6420 пациентов, скончались 181 больной.