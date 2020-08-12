Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 12 августа

Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 12 августа. Публикуем статистику по COVID-19 в каждой территории региона. Все данные о количестве больных, вылеченных и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1779 случаев, 1249 выздоровевших, 58 смертей;

2. Пятигорск - 686 случая, 529 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 501 случай, 427 выздоровевших, четыре смерти;

5. Георгиевский горокруг - 467 случаев, 353 выздоровевших, девять смертей;

4. Нефтекумский горокруг - 444 случая, 230 выздоровевших, 11 смертей;

6. Буденновский район - 424 случая, 193 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 369 случаев, 269 выздоровевших, 11 смертей;

8. Кочубеевский район - 350 случаев, 322 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 332 случаев, 137 выздоровевший, восемь смертей;

10. Невинномысск - 331 случай, 288 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 328 случаев, 286 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 306 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Предгорный район - 305 случая, 211 выздоровевших, три смерти;

14. Изобильненский район - 273 случая, 42 выздоровевших, четыре смерти;

15. Петровский район - 230 случаев, 138 выздоровевших, четыре смерти;

16. Левокумский район - 227 случаев, 159 выздоровевших, пять смертей;

17. Советский горокруг - 222 случая, 199 выздоровевших, смертей нет;

18. Ипатовский горокруг - 207 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;

19. Курский район - 194 случая, 50 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 174 случая, 132 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 158 случаев, 122 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 158 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 154 случая, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Труновский район - 143 случай, 79 выздоровевших, одна смерть;

25. Кировский горокруг - 126 случаев, 102 выздоровевших, две смерти;

26. Грачевский район - 126 случаев, 70 выздоровевших, смертей нет;

27. Новоселицкий район - 125 случаев, 112 выздоровевших, четыре смерти;

28. Александровский район - 85 случаев, 58 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 83 случая, 63 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 77 случая, 39 выздоровевших, две смерти.

31. Андроповский район - 58 случаев, 49 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 52 случая, 32 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 12 августа на Ставрополье зафиксировали 9499 случаев заболевания. Выздоровели 6420 пациентов, скончались 181 больной.