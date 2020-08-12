От фармацевта до тюремщика: как аптекарь из Ставрополя стал карателем в Гестапо

Иллюстративное фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

УФСБ по Ставрополью рассекретило документы о зверствах фашистов в 1942 году. Архивные сведения попали в распоряжение "КП - Северный Кавказ".

Немецкие войска пришли на территорию Ставропольского края 2 августа 1942 года. Уже на следующий день они оккупировали Ставрополь и установили "новый порядок". Фашистское военное командование приказало регистрировать особо опасные группы населения - "коммунистов, комсомольцев, лиц еврейской национальности".

Главным методом борьбы с несоблюдением требований стали расстрелы. Кроме того, в крае появились "душегубки", или "газовые машины", "газенвагены". Там людей душили выхлопным или угарным газом. Уже в первой половине августа 1942 года убили более 3,7 тысяч человек. 5-6 августа фашисты расстреляли 700 человек из числа пациентов и медперсонала Ставропольской краевой психиатрической больницы. 12 августа - свыше 3 тысяч граждан Советского Союза, эвакуированных из ранее оккупированных регионов. А 14 августа - больше тысячи людей, собранных для регистрации.

Карательные мероприятия проводили отряды "СД-12". К ним примыкало и местное население. Среди них, к примеру, уроженец Берегово (Республика Чехословакия) Николай Энгель. Мужчину эвакуировали из оккупированной Праги. В Ставрополе он работал фармацевтом в аптеке. Когда краевую столицу захватили, он намеренно остался в городе. На регистрации его хотели расстрелять, но он спасся благодаря знанию немецкого языка. Гестаповцы назначили Энгеля переводчиком, а 1 сентября 1942 года иностранец стал заместителем начальника тюрьмы.

- Работая в указанной должности, Энгель жестоко относился к заключенным советским гражданам, лишал их воды, избивал, и за малейшую провинность угрожал умерщвлением в «душегубке», - сказано в документах.

При отступлении Энгель бежал в Одессу, где его арестовали и привезли в Ставрополь. В 1944 году военный трибунал НКВД приговорил мужчину к расстрелу.

- В послевоенные годы сотрудниками краевого Управления НКГБ выявлено более тысячи лиц, сотрудничавших с фашисткой Германией. Десятки карателей и предателей Родины были установлены в отдалённых регионах Советского Союза и за его пределами, - говорится в архивных материалах.