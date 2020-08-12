«Один держал — второй бил брусом»: пьяная компания забила бездомного пса до полусмерти

Фото: pora_domoy_nalchik

Джек из Нальчика пережил кучу неприятностей. Собственно, и на улице оказался выброшенным полумертвым «бывше-домашним» псом. Хозяин не захотел лечить собаку от пироплазмоза и вывез истощенное животное на «ГАЗели» подальше от дома. С тех пор Джек не выносит узнаваемый рев мотора и бежит облаять любой проезжающий мимо микроавтобус. А еще Джек недолюбливает большую часть мужчин, за что получил десятки пуль от охранника и был неоднократно избит камнями прохожими. В это трудно поверить, глядя на фото Джека. С виду это большой ласковый кот. Джека любят местные, и с ним дружат все собаки района.

Фото: pora_domoy_nalchik

Три года за псом ухаживает девушка-волонтер, у чьей работы пес остался жить как — и не уличный, но и не домашний. Это Кристина спасла пса от болезни, чипировала (чтобы не отстрелили), назвала «Джеком» и надела на шею именной ошейник. Признается, что забрала бы — но некуда.

С первого дня встречи волонтер ищет дом собаке, но считает Джека родной душой. Вот только последний случай ее шокировал настолько, что волонтер срочно ищет Джеку куратора, лучше — если в другом городе.

- Джека избили! Один держал — второй бил брусом! До крови содрали шерсть, порвали ухо, в паху, на лапах — со всех сторон раны. Возможно, сломан хвост. Соседи говорят, измывались за то, что лаял на пьяную компанию, - делится волонтер.

Джека сейчас спрятали, чтобы не добили. И собираются преступить к серьезному лечению. «Сколько раз я его уже спасала от разных сволочей », - вздыхает Кристина.

- Не удивлена уже даже, у нас в республике особенно люди озлобленные, - отмечают жители Кабардино-Балкарии. - За что же такое отношение к животным?!