«Да что ж вы творите, похоронить не даете!»: драка с траурной процессией попала на видео в Дагестане

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Крики, слезы, истошные вопли женщин, замотанное в ткань тело на носилках — драка с траурной процессией произошла в Дагестане. Местные жители бились за право похоронить тело на частной территории. Позже выяснилось, что это был двор сельской школы. Подробности ситуации и уникальные кадры в материале «КП - Северный Кавказ».

Как рассказал житель села Ираки, местное кладбище истощило свои ресурсы. Хоронить людей стало банально негде, и очередного усопшего решили обустроить новый уголок для похорон. В соцсетях появились видео и гневные комментарии. Якобы глава села продал участок какому-то родственнику, вместо того, чтобы оставить его покойным.

Правда оказалась совершенно иной. Как сообщил помощник депутата Государственной Думы РФ Булач Чанкалаев, оказалось, что местные жители решили устроить кладбище во дворе местной школы.

— Созвонился с Главой Дахадаевского района Омаровым Джаруллой и уточнил все о происходящем. Уточнил подробности по поводу участка. Данный участок на законных основаниях принадлежит МБОУ «Иракинская ООШ». Поэтому были против того, чтоб там хоронили. Такие решения люди должны обсуждать заранее, обговаривать с местными аксакалами, чтобы принять правильное решение, а не драться, — считает Чанкалаев.

Отметим, что для урегулирования конфликта на место событий были приглашены сотрудники полиции. Однако факт их участия в потасовке в пресс-службе МВД Дагестана отрицают. Таким образом, местные жители с траурными носилками на руках подрались с неизвестными в форме.

Причиной драки могли стать традиции. По каноном ислама покойного нужно похоронить в тот же день до захода солнца. Вероятно, поэтому люди боролись до последнего — найти новое место и провести все соответствующие обряды процессия могла просто не успеть.

Несмотря на все разногласия, большинство все-таки одержало победу и усопшего захоронили на территории учебного заведения.

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