«Лобода — любимая певица после Аллы Пугачевой»: в шоу «Голос 60+» взяли народную артистку с Кавказа

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В новом сезоне телевизионного шоу «Голос 60+» поучаствует народная артистка Северной Осетии и заслуженная — Южной Осетии, Алла Хадикова. Певица пользуется заметной популярностью на Кавказе — выступает на сольных концертах, в эфире местных телеканалов, на городских праздниках и частных банкетах.

- Все наставники великолепные певцы. Лобода — моя любимая певица после Аллы Пугачевой, - признается Алла.

Кстати, кураторами проекта — наставниками 3 сезона, в этот раз станут Лев Лещенко, Гарик Сухачев, Тамара Гвердцители и Елена Ваенга. А ведущим останется обаятельный Дмитрий Нагиев. Шоу будет отличаться от привычного «Голос» и «Голос. Дети». Во-первых, участников набирали меньше. Во-вторых, оно будет короче. Финал «Голос 60+» пройдет в режиме прямого эфира, где после голосования зрителей станет известно имя победителя.

Уже известно, что после слепого прослушивания к участию допустили конкурсантов от 60 лет до 91 года! И таланты приехали не только с разных уголков России, но даже из США и Туркменистана.