Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 14 августа 2020: растет число умерших пациентов

Глава Ставрополья рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября. По его словам, за минувшие месяцы проделана большая организационная работа и предстоящий День Знаний должен стать безопасным праздником для здоровья детей и родителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 14 августа 2020 года. Рассказываем актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По информации главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19, губернатора Владимира Владимирова, на утро 14 августа в Ставропольском крае выявлено за все время уже 9699 случаев (+105 за сутки) заболевания. Выздороветь удалось 6661. А за последние сутки болезнь победили 79 жителей региона.

Число умерших от коронавируса продолжает расти. Так, за прошедший день скончались еще три пациента. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего умерших - 166.

Глава Ставрополья рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября. По его словам, за минувшие месяцы проделана большая организационная работа и предстоящий День Знаний должен стать безопасным праздником для здоровья детей и родителей.

Владимир Владимиров сообщил, что важно организовать быструю термометрию учащихся при входе в школу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда.

А сам график уроков выстроить так, чтобы исключить одновременное пребывание в школах всех учащихся.

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