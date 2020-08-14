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Коронавирус Covid-19

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 14 августа

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Варвара АнтоноваВарвара АнтоноваВарвараАнтонова
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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 14 августа. Сообщаем актуальную статистику по COVID-19 в регионе. Ключевые показатели - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1823 случая, 1367 выздоровевших, 59 смертей;

2. Пятигорск - 692 случая, 541 выздоровевший, 11 смертей;

3. Кисловодск - 505 случаев, 438 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский горокруг - 472 случая, 354 выздоровевших, 10 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 454 случая, 230 выздоровевших, 11 смертей;

6. Буденновский район - 442 случая, 193 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 378 случаев, 278 выздоровевших, 11 смертей;

8. Кочубеевский район - 353 случая, 327 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 332 случая, 148 выздоровевших, восемь смертей;

10. Невинномысск - 335 случаев, 300 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 331 случай, 289 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 307 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Предгорный район - 311 случаев, 213 выздоровевших, три смерти;

14. Изобильненский район - 277 случаев, 44 выздоровевших, четыре смерти;

15. Петровский район - 248 случаев, 147 выздоровевших, пять смертей;

16. Левокумский район - 229 случаев, 159 выздоровевших, пять смертей;

17. Советский горокруг - 223 случая, 205 выздоровевших, смертей нет;

18. Ипатовский горокруг - 216 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;

19. Курский район - 195 случаев, 50 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 180 случаев, 134 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 159 случаев, 122 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 158 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 154 случая, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Труновский район - 155 случаев, 81 выздоровевший, одна смерть;

25. Кировский горокруг - 131 случай, 103 выздоровевших, две смерти;

26. Грачевский район - 126 случаев, 71 выздоровевший, смертей нет;

27. Новоселицкий район - 127 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;

28. Александровский район - 89 случаев, 72 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 93 случая, 69 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 80 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

31. Андроповский район - 58 случаев, 50 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 61 случай, 34 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 14 августа на Ставрополье зафиксировали 9699 случаев заболевания коронавирусом. Врачи вылечили 6661 пациента. Скончались 186 больных.

портрет явленияКоронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости

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