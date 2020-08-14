Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 14 августа

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 14 августа. Сообщаем актуальную статистику по COVID-19 в регионе. Ключевые показатели - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1823 случая, 1367 выздоровевших, 59 смертей;

2. Пятигорск - 692 случая, 541 выздоровевший, 11 смертей;

3. Кисловодск - 505 случаев, 438 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский горокруг - 472 случая, 354 выздоровевших, 10 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 454 случая, 230 выздоровевших, 11 смертей;

6. Буденновский район - 442 случая, 193 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 378 случаев, 278 выздоровевших, 11 смертей;

8. Кочубеевский район - 353 случая, 327 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 332 случая, 148 выздоровевших, восемь смертей;

10. Невинномысск - 335 случаев, 300 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 331 случай, 289 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 307 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Предгорный район - 311 случаев, 213 выздоровевших, три смерти;

14. Изобильненский район - 277 случаев, 44 выздоровевших, четыре смерти;

15. Петровский район - 248 случаев, 147 выздоровевших, пять смертей;

16. Левокумский район - 229 случаев, 159 выздоровевших, пять смертей;

17. Советский горокруг - 223 случая, 205 выздоровевших, смертей нет;

18. Ипатовский горокруг - 216 случаев, 149 выздоровевших, одна смерть;

19. Курский район - 195 случаев, 50 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 180 случаев, 134 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 159 случаев, 122 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 158 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 154 случая, 88 выздоровевших, смертей нет;

24. Труновский район - 155 случаев, 81 выздоровевший, одна смерть;

25. Кировский горокруг - 131 случай, 103 выздоровевших, две смерти;

26. Грачевский район - 126 случаев, 71 выздоровевший, смертей нет;

27. Новоселицкий район - 127 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;

28. Александровский район - 89 случаев, 72 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 93 случая, 69 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 80 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

31. Андроповский район - 58 случаев, 50 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 61 случай, 34 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 14 августа на Ставрополье зафиксировали 9699 случаев заболевания коронавирусом. Врачи вылечили 6661 пациента. Скончались 186 больных.