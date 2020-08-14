Матч Спартак - Ахмат 14 августа 2020 года. Главное

«Ахмат» к матчу со «Спартаком» готовился на своей базе в Грозном

Матч 2 тура чемпионата России РПЛ 2020/21 Спартак - Ахмат все-таки состоится 14 августа 2020 года. После двух сомнительных пенальти в игре против «Сочи» владелец красно-белых Леонид Федун грозился снять команду с соревнований. Билеты на матч с «Ахматом» поступили в продажу только днем 12 августа - как только Федун анонсировал «изменения в судейской системе». Кстати, затем уже отстраненный от работы из-за скандальных решений арбитр Василий Казарцев отправился отправился на полиграф. Официально результаты еще не озвучены, но, по предварительной информации, проверку он выдержал.

Прогноз на матч 2 тура Спартак - Ахмат 14 августа 2020

Главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско на пресс-конференции накануне игры с «Ахматом» заверил, что сложившаяся в первом туре ситуация на команде не отразилась.

- Внутри коллектива мы не говорим о судействе. Обсуждаем только то, на что можем повлиять и что можем улучшить, а судейство к этому не относится. Проанализировали игру с «Сочи» - матч был неплохой, но нам есть над чем работать. Сейчас настроение рабочее, - отметил немецкий специалист.

Букмекеры также верят в успех «Спартака»: коэффициент на его победу 1.67, на победу грозненцев - 5.35, на ничью - 3.75. Но проходным этот матч никак не назовешь. Чеченская команда всегда была неудобным соперником для столичного клуба.

«Спартак» и «Ахмат» за свою историю провели 30 встреч. Первая из них состоялась в далеком 1977 году. Тогда красно-белые победили со счетом 4:1, а вот ответная игра завершилась нулевой ничьей. В дальнейшем такие «качели» сохранились - то «Спартак» выигрывал со счетом 4:2, то с таким же счетом проигрывал, то ни одной из команд не удавалось распечатать ворота. Так что, несмотря на двукратный перевес в статистике побед (16-8), на легкую игру москвичам рассчитывать не приходится.

Кто будет судить матч 2 тура Спартак - Ахмат 14 августа 2020

Главным судьей встречи назначен работающий в РПЛ с 2009 года 40-летний Евгений Турбин из Дмитрова (резервный судья - Владимир Сельдяков из Балашихи). Помогать на линии ему будут Алексей Воронцов из Ярославля и Валентин Мурашов из Москвы.

Составы на матч 2 тура Спартак - Ахмат 14 августа 2020

Составы команд станут известны примерно за час до игры. Пока можно точно сказать, что «Ахмату» не помогут капитан Ризван Уциев и Анхель Вилькер - оба защитника проходят долго восстановление после травм. Поклонники красно-белых не увидят на поле новичков команды Александра Кокорина (по словам Тедеско, у форварда небольшая мышечная травма) и Остона Урунова (19-летний полузащитник еще восстанавливает форму после того, как переболел коронавирусом).

Прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Спартак - Ахмат 14 августа 2020

Следите за игрой в прямом эфире на сайте kp.ru с 20:00 мск. По ходу встречи мы будем публиковать видео голов, а уже после нее разместим видеообзор матча.

Также на нашем сайте пройдет трансляция игры Арсенал - Уфа, начало в 18:00 мск.

КСТАТИ

Полный календарь матчей «Ахмата» в РПЛ в сезоне 2020/2021 опубликован по ссылке.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Спартак - Ахмат 14 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ