"Выселяй!": смертельное ДТП с 15-летней девочкой вызвало народные волнения на Ставрополье

Фото с камер наблюдения и участники трагедии

Авария произошла 13 августа на выезде из села Кочубеевского. Подросток, управляя ВАЗовской "шестеркой", решил обогнать друга по парковочной зоне и на скорости сбил 15-летнюю девочку. С места ДТП парень убежал, а Софья умерла до приезда "Скорой". Виновника аварии задержали, им оказался 16-летний подросток из цыганской семьи Алексей Гуденко. Его задержали и предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

- У Гуденко возраст уголовной ответственности наступил, поэтому он будет отвечать перед законом по всей строгости, - заверили всех в Кочубеевском следственном отделе СУ СК по СК. - Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Алексей Гуденко. В школе известен как хулиганистый парень Фото: СОЦСЕТИ

Софья. На момент смерти ей было 15 лет Фото: СОЦСЕТИ

Но людей в селе это не успокоило. Вечером того же дня они собрались на митинг у здания местного ЦУМа. Пришло на него человек 300. К людям вышли начальник местной полиции и прокурор, пытавшиеся остудить страсти.

- Подозреваемый задержан, у нас все доказательства на руках. Он понесет ответственность, а сейчас попрошу всех не толпиться и не парковаться тут, - призвал собравшихся начальник ОМВД России по Кочубеевскому району, полковник полиции Алексей Данилов.

Но люди не успокоились. Начали задавать вопросы по поводу недавно произошедшего в селе изнасилования, в котором якобы тоже участвовал представитель местной цыганской общины. Данилов сообщил, что и тут подозреваемый схвачен и находится в СИЗО. В этот момент из толпы кто-то крикнул "Выселяй!". Лозунг подхватили и начали скандировать пару минут.

- За неделю до аварии произошло не одно, а два изнасилования. Одну женщину изнасиловали на площади, другую - в магазине, - рассказал житель села. - Люди требовали одного - безопасности для себя и своих детей. Собралась-то не только молодежь, но и люди семейные. И последние были наиболее активными.

По словам участников митинга, о судьбе насильников долго ничего не было известно. Только после схода следователи сказали, что подозреваемые задержаны.

Стихийный митинг прокомментировал и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, который уверил, что "как отец" понимает недовольных.

- Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей девочки. Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю, - написал глава края.

На месте в селе сейчас работает заместитель руководителя региона. Ситуация на контроле у губернатора.