«Не могла дышать»: на Северном Кавказе полицейские спасли девушку с подозрением на сердечный приступ

Сотрудники МВД быстро пересадили девушку на пассажирское сиденье и пулей отвезли к врачам. Фото: МВД КБР

В Кабардино-Балкарии полицейские спасли девушку с подозрением на сердечный приступ. История приключилась в городе Прохладный, где жительнице стало плохо прямо за рулем в центре города. «Стала задыхаться, - вспоминает героиня. - Из-за проблем с сердцем я не могла дышать». К счастью, девушка успела съехать с проезжей части и открыть дверь, что привлекло внимание прохожего. Мужчина не стал терять времени и побежал к полицейским неподалеку, которые занимались патрулированием улиц города.

- Увидев мое состояние, он пересадил меня на пассажирское сиденье и пулей отвез в «Скорую». Буквально через полторы минуты я была в руках врачей, - рассказывает девушка. - Врачи очень быстро среагировали! Обращались ко мне очень внимательно и оказали мне помощь. Сотрудника лично поблагодарить не смогла. Он удостоверился, что я в безопасности, и снова приступил к своим обязанностям. Спасибо вам огромное!

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, спасителями выступили сотрудники отдельной роты ППСП МО МВД России «Прохладненский». А именно — инспектор лейтенант полиции Сергей Майоров, полицейский-водитель старший сержант полиции Александр Якоби и полицейский младший сержант полиции Азамат Хуранов.

Кстати, там же в Кабардино-Балкарии, но уже в городе Тырныауз, неделей ранее сотрудники экипажа дорожно-патрульной службы спасли задыхающуюся на тротуаре девушку. Полицейские оказали ей первую помощь и вызвали врачей.

А в этой истории девушке помогли лейтенант полиции Аслан Гедгафов и Азамат Бесланеев. Фото: МВД КБР.

- Молодые люди вызвали скорую помощь, принесли воды, нашли моих коллег. И только, когда убедились, что все хорошо, уехали по своим служебным делам. Спасибо им большое! - благодарила девушка сотрудников МВД.