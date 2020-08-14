Паника, страх за близких, теракты: стал известен мотив убийства главы ЦПЭ Ингушетии в Москве

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева произошло 2 ноября 2019 года на улице Академика Анохина в Москве

Следственный комитет предъявил обвинение 12 членам преступного сообщества, обвиняемым в организации убийства главы Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия на улице Академика Анохина в Москве. В материалах дела назван неожиданный мотив преступления: запугивание силовиков, чтобы предотвратить расследования деятельности преступного сообщества. Подробности сообщает пресс-служба СК РФ.

Два нападения на главу ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его спутников классифицированы по статье «Террористический акт». Следствие считает, что члены преступного сообщества, управлявшие вирдом (религиозной общиной — ред.) баталхаджинцев в Ингушетии хотели создать ореол страха вокруг организации. При чем такой силы, чтобы даже сотрудники силовых структур боялись за свои жизни и жизни своих близких. И не расследовали их преступления.

Напомним, что в начале января 2019 года боевики обстреляли машину Эльджаркиева на въезде в Республику Ингушетия. Был серьезно ранен один из полицейских, ехавших вместе с главой ЦПЭ. После этого Ибрагим пересел на бронированную машину, что исключило дальнейшую возможность покушений на него на территории Ингушетии.

Однако баталхаджинцы смогли достать силовика в Москве. 2 ноября 2019 года убийца дождался возвращения Ибрагима и его брата Ахмеда домой. Когда глава ЦПЭ вышел из автомобиля, его расстреляли в упор. Тут же погиб и его брат-медик, бросившийся на помощь. Неизвестные скрылись на машине с поддельными номерами. Более того, они нашли автомобиль, очень похожий на машину владельца номера, чтобы правоохранители пошли по ложному следу.

Несмотря ни на что, силовикам удалось распутать преступление. Серии арестов членов вирда баталхаджинцев прошли в декабре, но продолжились летом 2020 года. В частности, был арестован глава общины, депутат Народного собрания Республики Ингушетия Якуб Белхороев. Пока доподлинно известно, что его подозревают в хищении 17 миллионов рублей. Предъявлены ли ему обвинения как участнику убийства главы ЦПЭ — неизвестно.

Якуб Белхароев. Фото: parlamentri.ru

— 12 фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Они, в зависимости от их роли, обвиняются по статьям «Организация террористического сообщества», а также участие в нем, «Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой», — говорится в заявлении Следственного комитета РФ.

Организатором убийства братьев Эльджаркиевых считают бизнесмена и торговца нефтью Хасана Полонкоева.

Организатором убийства считают торговца нефтью Хасана Полонкоева

СПРАВКА «КП»

Баталхаджинцы — закрытая религиозная община, обладавшая огромным влиянием на территории Ингушетии. Численность — порядка 5 тысяч человек. Члены секты должны были следовать заветам духовного учителя Батал-Хаджи Белхороева и подчиняться лидеру вирда — наследнику шейха. До своего задержания, баталхаджинцев возглавлял Якуб Белхороев.

После убийства Ибрагима Эльджаркиева источники сообщали, что следствие с трудом разбиралась в структуре общины. Есть сведения, что клан обладал своей оборонительной структурой и был причастен к ряду преступлений на территории республики. Вероятно, с этим и могут быть связаны уголовные дела о терроризме.

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