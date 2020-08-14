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Мамы-королевы: на Ставрополье выбрали участниц "Миссис Россия-2020"

"Комсомолка" побывала на региональном этапе конкурса красоты
Варвара АнтоноваВарвара АнтоноваВарвараАнтонова
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Общая фотография с конкурса

Общая фотография с конкурса

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

13 августа в Ставрополе выбрали победителей конкурса красоты "Миссис Ставропольский край 2020". Более 20 участник боролись за корону и участие в "Миссис Россия". Для победы надо было выдержать массу испытания.

С 8 августа участницы в проекте. И в торжественный час каждая хотела почувствовать себя леди

С 8 августа участницы в проекте. И в торжественный час каждая хотела почувствовать себя леди

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мамы приходили в платьях - пышных или облегающих...

Мамы приходили в платьях - пышных или облегающих...

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

...но все они хотели запечатлеть момент. Хотя бы на телефон

...но все они хотели запечатлеть момент. Хотя бы на телефон

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Жюри конкурса наблюдало и оценивало участниц в навыках и умениях, а главное в коммуникабельности и взаимодействия и между собой и с командой конкурса, в социальной активности, в содействии с дирекцией конкурса, взаимоуважении, раскрытии всех граней своей личности и позиционированием себя от лица конкурса, - рассказывают представители дирекции.

Жюри регионального конкурса

Жюри регионального конкурса

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как и положено моделям, каждая конкурсантка прошлась по сцене. Вышло очень хорошо

Как и положено моделям, каждая конкурсантка прошлась по сцене. Вышло очень хорошо

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Показ платьев

Показ платьев

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

19 участниц будут весь год представлять проект в своих городах. С ними подписали соглашение о сотрудничестве.

Женщины выходили с семьями

Женщины выходили с семьями

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За многих пришли поболеть мужья (или последить, чтобы их красоту не украли)

За многих пришли поболеть мужья (или последить, чтобы их красоту не украли)

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А у кого-то была стена из сыновей

А у кого-то была стена из сыновей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего было 13 номинаций и шесть титулов. Жюри выбрали Миссис Стиль, Гламур, Фото, Совершенство, Привлекательность, Улыбка и других, а также были отмечены участницы лентами - Талант года, Мама года. Ювелирными коронами награждали Миссис Ставрополья и Миссис Ставрополь.

Награждение прошло очень эмоционально. Были улыбки

Награждение прошло очень эмоционально. Были улыбки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Были светская сдержанность

Были светская сдержанность

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И были, конечно, слезы

И были, конечно, слезы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Миссис Ставропольский край стала Маргарита Фомина из Ставрополя, 1-й Вице Миссис Ставропольский край 2020 - Виктория Красненкова из Изобильного, а 2-й Вице Миссис Ставропольский край 2020 - Виктория Кириленко из Буденновска.

Миссис Ставрополь 2020 признали Юлию Золотухину. Немного до победы не хватило 1-й Вице Миссис Ставрополь 2020 Ольге Водяновой и 2-й Вице Миссис Ставрополь Марине Данильян.

Момент перед главным награждением

Момент перед главным награждением

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Миссис Ставрополь - Юлия Золотухина

Миссис Ставрополь - Юлия Золотухина

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Миссис Ставропольского края - Маргарита Фомина

Миссис Ставропольского края - Маргарита Фомина

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Награды вручали победители конкурса 2014 года

Награды вручали победители конкурса 2014 года

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

портрет явления

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