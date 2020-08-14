Мамы-королевы: на Ставрополье выбрали участниц "Миссис Россия-2020"

Общая фотография с конкурса
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
13 августа в Ставрополе выбрали победителей конкурса красоты "Миссис Ставропольский край 2020". Более 20 участник боролись за корону и участие в "Миссис Россия". Для победы надо было выдержать массу испытания.
С 8 августа участницы в проекте. И в торжественный час каждая хотела почувствовать себя леди
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мамы приходили в платьях - пышных или облегающих...
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
...но все они хотели запечатлеть момент. Хотя бы на телефон
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- Жюри конкурса наблюдало и оценивало участниц в навыках и умениях, а главное в коммуникабельности и взаимодействия и между собой и с командой конкурса, в социальной активности, в содействии с дирекцией конкурса, взаимоуважении, раскрытии всех граней своей личности и позиционированием себя от лица конкурса, - рассказывают представители дирекции.
Жюри регионального конкурса
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Как и положено моделям, каждая конкурсантка прошлась по сцене. Вышло очень хорошо
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Показ платьев
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
19 участниц будут весь год представлять проект в своих городах. С ними подписали соглашение о сотрудничестве.
Женщины выходили с семьями
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За многих пришли поболеть мужья (или последить, чтобы их красоту не украли)
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
А у кого-то была стена из сыновей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Всего было 13 номинаций и шесть титулов. Жюри выбрали Миссис Стиль, Гламур, Фото, Совершенство, Привлекательность, Улыбка и других, а также были отмечены участницы лентами - Талант года, Мама года. Ювелирными коронами награждали Миссис Ставрополья и Миссис Ставрополь.
Награждение прошло очень эмоционально. Были улыбки
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Были светская сдержанность
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
И были, конечно, слезы
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Миссис Ставропольский край стала Маргарита Фомина из Ставрополя, 1-й Вице Миссис Ставропольский край 2020 - Виктория Красненкова из Изобильного, а 2-й Вице Миссис Ставропольский край 2020 - Виктория Кириленко из Буденновска.
Миссис Ставрополь 2020 признали Юлию Золотухину. Немного до победы не хватило 1-й Вице Миссис Ставрополь 2020 Ольге Водяновой и 2-й Вице Миссис Ставрополь Марине Данильян.
Момент перед главным награждением
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Миссис Ставрополь - Юлия Золотухина
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Миссис Ставропольского края - Маргарита Фомина
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Награды вручали победители конкурса 2014 года
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН