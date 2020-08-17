Иллюстративное фото Фото: Мария ЛЕНЦ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 17 августа. Рассказываем подробности об эпидемиологической обстановке в районах Ставрополья, называем число заболевших, вылечившихся и количество смертельных исходов.

Напомним, что на данный момент фиксируется медленный поступательный рост числа активных заболевших. На 17 августа 2020 года их 3079. За сутки эта цифра увеличилась на 132 человека: выздоровело всего 28 пациентов, двое скончались.

За весь период пандемии зафиксировано уже 10 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 6839 человек выздоровели. 197 не смогли победить болезнь.

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 17 августа. Данные представлены Роспотребнадзором СК:

1. Ставрополь - 1939 случаев, 1431 выздоровевший, 63 смерти;

2. Пятигорск - 712 случаев, 547 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 519 случаев, 439 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский горокруг - 498 случаев, 380 выздоровевших, 11 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 477 случаев, 232 выздоровевших, 12 смертей;

6. Буденновский район - 473 случая, 193 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 390 случаев, 278 выздоровевших, 12 смертей;

8. Кочубеевский район - 356 случаев, 330 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 348 случаев, 148 выздоровевших, девять смертей;

10. Невинномысск - 344 случая, 304 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 337 случаев, 291 выздоровевший, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 327 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Предгорный район - 315 случаев, 214 выздоровевших, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 291 случай, 44 выздоровевших, пять смертей;

15. Петровский район - 282 случая, 148 выздоровевших, пять смертей;

16. Левокумский район - 245 случаев, 161 выздоровевший, пять смертей;

17. Советский горокруг - 229 случаев, 206 выздоровевших, смертей нет;

18. Ипатовский горокруг - 236 случаев, 173 выздоровевших, одна смерть;

19. Курский район - 204 случая, 50 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 189 случаев, 138 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 179 случаев, 126 выздоровевших, две смерти;

22. Железноводск - 164 случая, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Степновский район - 157 случаев, 89 выздоровевших, смертей нет;

24. Труновский район - 165 случаев, 87 выздоровевших, одна смерть;

25. Кировский горокруг - 134 случая, 111 выздоровевших, две смерти;

26. Грачевский район - 132 случая, 76 выздоровевших, смертей нет;

27. Новоселицкий район - 137 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;

28. Александровский район - 98 случаев, 75 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 118 случаев, 76 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 83 случая, 47 выздоровевших, три смерти.

31. Андроповский район - 61 случай, 50 выздоровевших, три смерти.

32. Красногвардейский район - 72 случая, 37 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.