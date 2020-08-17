Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 17 августа 2020: число заболевших превысило 10 тысяч человек

Иллюстративное фото Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 17 августа 2020 года. Актуальная информация по распространению коронавирусной инфекции на территории региона и эпидситуации. Число зараженных, выздоровевших и количество летальных исходов — в публикации «КП - Северный Кавказ».

По последним данным на утро 17 августа 2020 года коронавирусом в Ставропольском крае заражено 10217 жителей. Это число активных больных.

Отметим, что всего за сутки зафиксировано 132 новых случаев заражения и 28 выздоровления. Два пациента, находившихся в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, скончались. Всего умерли 197 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубоуие соболезнования родным и близким этих людей.

Пройдена «психологическая» точка — за весь период пандемии в Ставропольском крае заразилось больше 10 тысяч человек. На 17 августа их уже 10 085. 67% зараженных уже выздоровели и выписались. В абсолютных цифрах это 6 811 пациентов. Летальный исход зафиксирован у 1,9% зараженных — 195 человек не смогли победить болезнь.

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