Появилось видео обыска "золотого замка" бывшего министра спорта Ингушетии

Фото: МВД Медиа/администрация республики

В сети опубликовали видео с обысков огромного дома бывшего министра спорта Ингушетии Дауда Алхазурова. Дворец экс-чиновника поражает обилием золота. Кадры с места опубликовали в МВД Медиа.

Силовики подъехали к дому Алхазурова на военном "КамАЗе", которые оказался гораздо ниже забора. Сотрудникам правоохранительных органов не пришлось штурмовать ворота дома - их открыли хозяева дворца. После следователи обыскали помещения. Утварь там была преимущественно золотой. Особенно запомнилось кресло-качалка на входе в дом - оно не то золотое, не то позолоченное.

Бывшего министра спорта Ингушетии подозревают в вымогательстве. Мужчина, по версии следствия, требовал 1,3 млн рублей у жителя Ставрополья. Эти деньги якобы задолжала его бывшая жена. В случае неуплаты долга злоумышленники обещали побить мужчину.

- Оперативниками установлено, что к вымогательству причастен 59-летний житель Республики Ингушетия, бывший республиканский министр по физической культуре и спорту. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), - сказано в сообщении. Алхазурова задержали. Пятигорский городской суд отправил его под домашний арест.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН МИНИСТР

На должности Алхазуров пробыл почти три года - с апреля 2017 по декабрь 2019 года. Мужчина строил дворец спорта "Магас" за 1,2 млрд рублей. Зимой 2019 года чиновник заявил, что объект готов, но не прошло и месяца, как министра отправили в отставку. Согласно данным источника "Интерфакса", задержание может быть связано с делом о строительстве спорткомплекса.