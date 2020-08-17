«Адекватная реакция на события 2020 года»: в Пятигорске девушка ходит по проезжей части и крестит улицы

Босая девушка белом платье шла по проезжей части и крестила улицы Пятигорска. Фото: кадр видео

Босоногая, в одном белом платье, неизвестная девушка шла посреди дороги, читала «Отче наш» и крестила улицы. Странный видеоролик стал одним из самых популярных видео в соцсетях с шутливым названием «адекватная реакция на события 2020 года».

Выяснилось, что странное видео было снято 7 августа в курортном Пятигорске. Водители не могли поверить своим глазам, когда увидели идущую посреди улицы босую женщину. Один из очевидцев решил заснять опасный инцидент.

— Было около 13:20 дня, она шла прямо по проезжей части на улице Московской. Шла в сторону Калинина. Зачем и почему в таком виде — непонятно, — рассказывает очевидец странного инцидента.

Поведение красавицы напоминает поступок булгаковского героя Ивана Бездомного после встречи с сатаной. Как и знаменитом романе, девушка идет практически в исподнем — на её плечи накинуто легкое полупрозрачное платье. Босая, но с молитвой — героиня ролика громко читает «Отче наш» и крестит городские улицы. Очевидцы предположили, что она «сошла с ума или находится под действием наркотиков».

Однако пользователям соцсетей приглянулась другая версия — красавицу назвали «символом 2020 года». Интернет-мем связан с большим количеством негативных событий, произошедших за прошедшие месяцы: начиная с пожаров в Австралии и пандемии коронавируса, заканчивая взрывом в Бейруте и протестами в Белоруссии.

— Единственная адекватная реакция на события 2020 года! — смеются пользователи.

Видеоролик стал благодаря мемам о несчастьях 2020 года Фото: СОЦСЕТИ

— Я скоро и сам пойду со свечкой улицы крестить, если ещё что-то произойдет, — шутит другой человек в комментариях.

Однако на самом деле ситуация очень серьезная — неизвестная создавала помехи проезжающим автомобилям на узких улицах, рискуя не только жизнью, но и подставляя под ответственность водителей.

Несмотря на это, в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю на вопрос корреспондента «КП - Северный Кавказ» о дальнейшей судьбе девушки так и не ответили.

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