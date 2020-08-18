«Асоциальные увлечения приравниваются к терроризму»: Кадыров лично занялся перевоспитанием чеченцев, вывезенных из Москвы

Фото: кадр видео ЧГТРК «Грозный»

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично занялся перевоспитанием чеченцев, вывезенных из Москвы за асоциальное поведение и увлечение наркотиками. Об этом чеченский лидер сообщил на своей страничке в Instagram.

— Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения — один из столпов нашего народа и политического курса главы Чечни. Следуя по стопам первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, асоциальные увлечения, такие как наркомания, приравнивается к терроризму, — говорится в заявлении.

Из Москвы в Грозный было вывезено более 100 чеченцев. По словам Кадырова, многие из них — спортсмены, свернувшие с правильного пути.

— Сегодня я встретился с представителями чеченской молодёжи (преимущественно спортсменами), которые из-за неподобающего поведения в Москве (в том числе увлечения недопустимыми асоциальными явлениями) были доставлены домой. У меня состоялась обстоятельная беседа с ребятами, которая, хочется верить, поможет им вернуться на правильный путь, — пишет Кадыров.

Подробностей разговора не приводится. Однако в Чечне молодым людям пообещали всяческую поддержку. Им помогут с трудоустройством, а министерство спорта окажет поддержку в благородных увлечениях.

— Итог состоявшегося серьёзного разговора мы закрепили дружеским матчем в футбол, — подытожил Кадыров. — Команда с символическим названием «Дикалла» одержала верх над игроками из «Оьздангалла» со счётом 4:1. Игра игрой, а я ещё раз искренне желаю ребятам укрепления имана, силы и воли преодолеть этот тяжёлый период, вновь стать достойными членами общества и лучшим образом представлять чеченский народ!

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