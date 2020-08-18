Угрожал «проблемами» и требовал 680 млн: осужден дагестанский чиновник по кличке «Киллер»

Магомедрасул Омаров в лихие 90-е носил криминальную кличку «Киллер». Фото: ФКУ «Упрдор "Каспий"»

Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего главу государственного учреждения «Упрдор “Каспий”» Магомедрасула Омарова к 9 годам колонии за вымогательство взятки и попытку легализовать полученные деньги. Экс-чиновник, известный под криминальной кличкой «Киллер», угрожал «создать проблемы», если ему не заплатят 680 миллионов рублей в качестве отката.

По данным следствия и суда, Магомедрасул Омаров совершил преступление в 2017 году. Он подослал посредника к главе компании, занимавшейся ремонтом дорог по госконтракту. Аппетиты у чиновника были дай бог — он потребовал сразу 680 миллионов рублей взятки. В противном случае, бизнесмена ждали «проблемы» при подписании акта о приемке работ.

Особняк чиновника Фото: СОЦСЕТИ

При этом часть средств чиновник попытался легализовать. Омаров потребовал от бизнесмена составить два фиктивных соглашения займа на 60 миллионов рублей с подконтрольной ему фирмой. Чтобы создать вид реализации этих средств, после получения денег компания Омарова даже приобрела на 40 млн спецтехнику.

Получить оставшиеся 620 миллионов рублей коррупционеру так и не удалось. Оказавшийся под давлением бизнесмен обратился в правоохранительные органы. В сентябре 2018 года спецназ задержал главу «Упрдора». К слову, при обысках у него обнаружили шикарный особняк и коллекцию раритетных автомобилей.

Суд признал Омарова виновным по статьям «Вымогательство взятки в особо крупном размере» и «легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления». За свои преступления чиновник получил 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, ещё пять лет он будет лишен права занимать должности на госслужбе.

Особняк Омарова Фото: СОЦСЕТИ

КРИМИНАЛЬНАЯ КЛИЧКА «КИЛЛЕР»

В ходе задержания в домах главы «Упрдора "Каспий"» были проведены полномасштабные обыски. Оказалось, что во владении чиновника находится роскошный особняк в пригороде Махачкалы: с уютными беседками, террасами, подсобными зданиями и шикарным видом на горы.

Кроме того, в гаражах особняка правоохранители нашли серию роскошных внедорожников, квадроцикл, а также серию раритетных автомобилей. Например, ГАЗ-21 «Волга», а также ГАЗ-М-20 «Победа». Последняя среди коллекционеров оценивается примерно в 60-75 тысяч долларов.

Тут же «всплыла» и криминальная история Омарова. В 90-х годах прокуратура сообщала, что чиновник замешан в темных делах. У правоохранителей была информация. что он носит авторитетную кличку «Киллер» и имеет обширные связи в преступном мире. В 1996 году Омаров попал в федеральный розыск по подозрению в организации трёх убийств и крупного теракта в центре Махачкалы. Тогда в результате взрыва под завязку начинённой тротилом машины погибли пять человек, пострадали ещё 18. Среди жертв оказался и министр финансов Дагестана Гамид Гамидов.

Один из коллекционных автомобилей, найденных в доме Омарова Фото: СОЦСЕТИ

Месяц Магомедрасул находился в федеральном розыске, пока его не нашли в московской госинице «Орлёнок». В момент задержания он оказал сопротивление ОМОНу и даже попытался бежать, но безуспешно. На тот момент Омаров уже являлся помощником депутата Народного собрания и депутатом Акушинского сельсовета.

Во время медицинского обследования на теле чиновника обнаружили девять шрамов от пулевых ранений, но он отказался объяснять их происхождение. И, несмотря на все эти факты и имевшиеся у следствия доказательства, причастность «Киллера» к преступлениям так и не была доказана. С лёгким сердцем он вернулся на госслужбу.