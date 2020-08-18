В Чечне федеральные дотации в 12 раз превысили потери за время пандемии

Иллюстративное фото Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Профессор кафедры социальной и экономической географии МГУ Наталья Зубаревич подсчитала объемы федеральных дотаций регионам в период пандемии и сопоставила их с убытками. Оказалось, что некоторые субъекты получили существенно больше, чем потеряли. Данные для исследований эксперт брала из данных Росстата и Федерального казначейства.

В исследовании, которое приводит издание «Проект» профессор отмечает, что денежные потоки неравномерно распределены среди регионов. Финансирование части субъектов гораздо выше, чем понесенные во время пандемии убытки. А в ряде регионов наоборот — потери не покрыты и на 10%.

Например Алтайский край недополучил из-за паднемии порядка 28,6 миллионов рублей. Тем временем прирост трансфера федеральных средств по сравнению с 2019 годом — 1 млрд и 133 миллиона. В тройку лидеров по дотациям Республика Саха, получившая трансферов в 13 раз больше, чем убытки и Чеченская Республика — тоже почти в 13 раз.

Среди аутсайдеров оказались Сахалинаская области, которой федеральная казна покрыла меньше процента убытков, следом Ямало-Ненецкий АО — 1%, Красноярский край — 3%, Ханты-Мансийский АО — 5% и Москва — тоже лишь 5%.

Отметим, что все регионы Северного Кавказа оказались в плюсе. Так дотации Ставропольскому краю превысили убытки от пандемии на 32%, Ингушетии — на 229%, КБР — на 305%, КЧР — 313%, РСО-Алании на 483%, Дагестана — на 526%, а Чечня — на 1172%.

Инфографика по СКФО

КСТАТИ

«Самый богатый миллиардер России» на посту сенатора обеднел в 85 раз

5 августа "Forbes" констатировал - Сулейман Керимов стал самым богатым бизнесменом России. Его семья, владея активами на 24,7 млрд рублей, опередила Владимира Потанина, состояние которого оценивается в 24,6 млрд рублей. Правда, в рейтинге среди сенаторов Керимов второй год подряд далек от лидерства (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Поднял обрушившуюся стену и вытащил на себе»: пожарный-супермен спасает жизни, гнет машины и тягает «танки»

— У нас множество историй потрясающих. Когда после ДТП люди застревают в покореженных машинах — он голыми руками гнет металл, который в ином случае пришлось бы резать с помощью пневматических ножниц. Или другой — после взрыва газа в частном доме стена обрушилась на людей, начался пожар. Аюб с бригадой выехали на место, он просто поднял стену, которую никто и с места не сдвинул бы. Поднял, вытащил человека и выволок из горнила на себе, — рассказал «КП - Северный Кавказ» начальник Пожарно-спасательной части №12 в Курчалоевском районе Чечни Усман Дохтукаев (подробности).