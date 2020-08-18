«Приехал в США и покупал одежду в секонд-хенде»: друг Хабиба Нурмагомедова рассказал про его начало

Так, американский спортсмен вспоминает, как в 2012 году его дагестанский друг впервые прилетел США, пообедал в Макдональдсе и сразу пришел в зал. Хабиб был «в спортивных шортах и в поло» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный американский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах Дэниэл Райан Кормье рассказал о том, как познакомился с Хабибом Нурмагомедовым.

Видео с любопытными фактами из биографии «дагестанского орла» опубликовал на своей странице сам герой ролика – Хабиб.

Так, американский спортсмен вспоминает, как в 2012 году его дагестанский друг впервые прилетел США, пообедал в Макдональдсе и сразу пришел в зал. Хабиб был «в спортивных шортах и в поло», - вспоминает Кориье:

- Он (Хабиб) постоянно тренировался в поло. Он стоял в углу, английского не знал. Но он всегда прекрасно знал, что происходит в зале. И он сразу же нам понравился, - рассказывает он.

По словам американского спортсмена, Хабиб «ходил со своим телефоном по залу. Он часто включал момент, где Брюс Баффер представляет его «дагестанским орлом». Он (Хабиб) очень хотел показать всем, что бьется в UFC, - делится автор ролика.

Сам Кормье вспоминает, что познакомился с Хабибом в 2012 году:

- Он был в поло и в старой спортивной одежде. И мы смеемся над этим. Это сейчас он все себе может позволить. Но мы то помним Хабиба, который покупал одежду в магазине распродаж. Этот магазин находился по пути в наш спортивный зал, - делится он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, как боец перенес смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. По словам Хавьера Мендеса, некоторое время он не решался заговорить с подопечным о трагедии.

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