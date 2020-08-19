Что известно о новом главе ФСБ по Ставропольскому краю: Олег Усов боролся с коррупцией в Дагестане и запомнился честным руководителем

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Рассказываем, что известно о новом главе ФСБ по Ставропольскому краю. Управление ФСБ России по Ставропольскому краю 18 августа 2020 года возглавил генерал-лейтенант Олег Усов. Его представили коллективу краевого управления.

Как выяснилось, ранее Олег Усов работал первым заместителем начальника УФСБ по Северной Осетии, с 2014 года возглавлял ведомство в Кабардино-Балкарии.

В 2017 году вместе со сменой руководства Дагестана переведен в Махачкалу. Там он запомнился рядом громких антикоррупционных дел.

По словам председателя Независимого профсоюза сотрудников ОВД и прокуратуры республики Магомеда Шамилова, Олег Усов запомнился как честный, принципиальный и компетентный руководитель.

Напомнил, что Усов сменил генерал-лейтенанта ФСБ Сергея Кменного, возглавлявшего ставропольское управление с 2014 года. До этого Сергей Кменный с 2010 года руководил управлением ФСБ по Кабардино-Балкарской республике. До того он также служил в должности первого заместителя начальника УФСБ по Северной Осетии-Алании.

Ушедший руководитель запомнился ставропольским экспертам громкими антикоррупционными делами.

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