«Всплыло интимное видео»: чемпион мира вывел невесту за волосы со своей свадьбы

Чемпион воспользовался перерывом в спорте, чтобы сыграть свадьбу

Неприятный сюрприз омрачил свадьбу титулованного российского спортсмена из города Беслан (Северная Осетия). Неоднократный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков решил провести торжество, взяв в законные жены возлюбленную Мадину Плиеву, пока из-за пандемии перенесены Олимпийские игры в Токио, где тот будет представлять нашу страну. Никто даже подумать не мог, что долгожданное событие обернется публичном позором.

Свадьбу молодые играли в родном Владикавказе с пятью сотнями друзей и родственников. За молодоженов искренне радовались не только близкие. Поздравления писали в сети даже спортивные федерации:

- Федерация спортивной борьбы Чувашской республики поздравляет заслуженного мастера спорта, 2-кратного чемпиона мира Заурбека Сидакова с днём свадьбы!

Горячие кавказские танцы, шампанское, конкурсы и тосты. Все шло своим чередом, как полагается. Пока прямо во время банкета на второй день свадьбы не «всплыло интимное видео». На телефоны гостей и жениха пришел эротический ролик с участием невесты. В сообщении аноним указал, что жена чемпиона занималась непристойностями. По слухам, таким образом отомстила жена бывшего возлюбленного Мадины — известного в Осетии бизнесмена. В распоряжении «КП» оказались откровенные ролики, в которых все узнали невесту. На одном из них девушка лежит с обнаженной грудью, на втором — позирует в белье перед зеркалом. Мы покажем лишь кадр:

Скрин-фото этого видео Фото: СОЦСЕТИ

После пары секунд всеобщего оцепенения девушку вывели из зала.

-Заурбек вскочил из-за стола и пошел к ней в комнату — у осетин невеста сидит отдельно от всех гостей. Он взял ее за волосы, вывел на улицу и швырнул на землю, - рассказывает один из гостей торжества. - Потом сел на корточки и стал плакать, спрашивать ее: «За что?».

Спортсмена сразу же увезли домой. Все переживали за его душевное состояние, говорят, пришлось отравить жениха в горы, чтобы он привел нервы в порядок. Мадина, в свою очередь, удалила все страницы из социальных сетей и уехала в Москву. В сети остаются десятки видео и фото со свадьбы. Чемпион никак не комментирует произошедшее.