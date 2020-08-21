«Не понравился — убили»: оперов, забивших отца чемпиона мира, будут судить

Сулли Юнусилау / кадры избиения в аптеке

Шокирующая история полицейского произвола в подмосковном Орехово-Зуеве дошла до суда. На скамье подсудимых окажутся трое оперативников угрозыска, беспочвенно забивших пожилого дагестанца. Мужчина оказался отцом чемпиона мира по MMA Магомеда Юнусилау, а история приобрела широчайший резонанс.

Трагедия произошла около 22:00 11 апреля 2019 года. Как следует из материалов дела, трое полицейских в штатском услышали ссору на остановке по улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Услышав мат из уст пожилого дагестанца, они решили провести задержание.

Не сказав ни слова, не представившись, правоохранители начали скручивать мужчину. На свою беду, он попытался дать отпор, чем только взбесил стражей порядка. Задержание превратилось в расправу: предполагаемого нарушителя стали жестоко избивать.

Ничего не понимающий Сулли Юнусилау побежал в ближайшую аптеку. Стал молить о помощи и просить вызвать полицию. Вот тут-то и выяснилось, что нападавшие — сами сотрудники МВД.

— Они забежали: окровавленный мужчина и ещё трое. Они молча его скрутили и начали избивать. Один парень вытащил корочку, я разглядела печать МВД, фамилию оперативника не запомнила, — рассказывала «КП» очевидица расправы, фармацевт аптеки.

Кроме того, женщина вспомнила слова одного из оперативников «Что ты там на улице нам показал?». После минуты жестокого избиения беспомощного мужчину выволокли из аптеки и бросили у забора одного из ближайших домов. Кроме того, по данным следствия, свидетелю, попытавшемуся заступиться за Сулли, сломали нос.

Дома избитого дагестанца встретила племянница. Но он отказался от помощи, не хотел, чтобы девушка слишком волновалась. Позже «Скорую» все-таки вызвали. Медики несколько дней пытались спасти пациента с тяжелейшей закрытой черепно-мозговой травмой. Но тщетно — в 20-х числах апреля Сулли скончался.

— Трое уже бывших полицейских обвиняются по трем статьям, в зависимости от их участия. Это «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Превышение должностных полномочий» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Последнее — сотруднику, сломавшему нос очевидцу, пытавшемуся вмешаться, — сообщает прокуратура Московской области.

Эпизод вызвал широчайший резонанс в обществе. В дагестанском сегменте соцсетей действия полицейских подверглись жесточайшей критике. Произвол полицейских до глубины души возмутил и известного телеведущего Максима Галкина. В открытом обращении он потребовал правоохранителей, действовавших по схеме «не понравился — убили».

Полицейским, убившим отца дагестанского чемпиона MMA Магомеда Юнусилау светят длительные сроки. Только по одной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» каждому из экс-оперативников светит до 15 лет лишения свободы.

Чемпион мира по MMA Магомед Юнусилау с отцом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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