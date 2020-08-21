Как приучить себя к здоровому образу жизни: 5 мифов о правильном питании

Советы по правильному питанию читателям давала ставропольский фитнес-тренер, блогер Маргарита Сергеева Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

О пользе здорового образа жизни написано немало книг, научных статей и прочего, прочего, и никто не сомневается, что ЗОЖ – это полезно для нашего здоровья. Но существует немало заблуждений на этот счет.

«КП-Северный Кавказ» выясняла, как приучить себя к здоровому образу жизни. А советы по правильному питанию читателям давала ставропольский фитнес-тренер, блогер Маргарита Сергеева:

Чем больше потеете, тем сильнее похудеете

- Миф. Похудение зависит не от пота. Человек может ничего не делать, но при этом потеть. А бывает и наоборот: он тренируется полчаса, не выделяя даже капли пота. И это не означает, что он плохо позанимался и теперь не похудеет.

Ежедневные тренировки - это идеально

- Миф. Если человек ставит цель срочно похудеть к какому то событию, то ему может и стоит тренироваться каждый день. А если же нет такой цели, то достаточно трех занятий в неделю. Физические нагрузки и тренировки должны приносить человеку радость. Не должно быть так: Ох, опять сегодня идти на тренировку».

Фото: margosergeeva

Полезно проходить 10 тысяч шагов в день

- Миф. Считаю, что не обязательно проходить 10 тысяч шагов, если человеку это не нравится или доставляет дискомфорт. Полезнее вместо этого делать с утра зарядку. Это самое полезное, как для психологического, так и физического состояния человека.

Если после тренировки ничего не болит, значит - плохо позанимался

- Миф, однако, здесь 50/50. Например, если человек тренируется, чтобы набрать массу, то да, тело после занятий должно болеть. Причем, и в этот день и на следующий. А если девушка, например, пришла позаниматься. Чтобы похудеть, пошла на «круговые тренировки», то не факт, что обязательно заноет ее тело. Если после этих занятий у нее ничего не болит, не значит, что тренировка не даст результатов.

Если испытывает чувство голода, значит, начинаешь сбрасывать лишние килограммы

- Миф. Обязательно нужно завтракать, иначе вечером просыпается чувство голода и хочется скушать все, что есть в холодильнике. Завтрак должен разнообразный: каша, орешки, авокадо, кофе/чай. От завтрака зависит, какое у тебя будет настроение на целый день.

Фото: margosergeeva

Фитнес - тренер советует мужчинам и женщинам начинать день с вакуума (втягивание живота). Это упражнение тренирует поперечную мышцу брюшного пресса. Это глубокая мышца, задача которой поддерживать осанку и внутренние органы в правильном положении.

Выполнять управление нужно по 5-8 раз. Обязательно утром нужно открыть окно, проветрить комнату. После чего выпить стакан воды с ломтиком лимона и начать готовить завтрак.

Работникам офиса и тем, кто много времени проводит сидя за компьютером желательно делать зарядку в обеденный час. И ни в коем случае нельзя засыпать с чувством голода. Можно вечером съесть белок и овощи на ваш вкус.

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