Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 23 августа

Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 23 августа. Рассказываем актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в крае, районах и крупных муниципалитетах. Число зараженных, выздоровевших, активных больных и летальных исходов — в материале «КП - Северный Кавказ».

По данным на утро 23 августа 2020 года в Ставропольском крае 3292 активных зараженных коронавирусом. Отметим, что за последнее время средний процент выздоровевших держится на отметке в 67-68 процентов. Таким образом количество заболевших растет пропорционально числу выздоровевших.

За последние сутки динамику можно назвать позитивной. Число выздоровевших — 176, когда как заболело 128 человек. К несчастью, зафиксировано три летальных исхода.

За весь период на Ставрополье диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 10 869 жителям, из них выздоровело 7365. Врачи не смогли помочь 212 пациентам.

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус:

1. Ставрополь - 2026 случаев, 1571 выздоровевший, 66 смертей;

2. Пятигорск - 723 случая, 557 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 530 случаев, 460 выздоровевших, пять смертей;

4. Георгиевский горокруг - 518 случаев, 380 выздоровевших, 13 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 482 случая, 236 выздоровевших, 14 смертей;

6. Буденновский район - 528 случаев, 200 выздоровевших, восемь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 403 случая, 284 выздоровевших, 12 смертей;

8. Кочубеевский район - 367 случаев, 330 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 392 случая, 148 выздоровевших, девять смертей;

10. Невинномысск - 352 случая, 313 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 346 случаев, 306 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 351 случай, 191 выздоровевший, пять смертей;

13. Предгорный район - 330 случаев, 219 выздоровевших, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 300 случаев, 64 выздоровевших, пять смертей;

15. Петровский район - 308 случаев, 190 выздоровевших, шесть смертей;

16. Левокумский район - 255 случаев, 163 выздоровевших, шесть смертей;

17. Ипатовский горокруг - 251 случай, 176 выздоровевших, две смерти;

18. Советский горокруг - 237 случаев, 207 выздоровевших, смертей нет;

19. Курский район - 212 случаев, 52 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 218 случаев, 143 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 181 случай, 127 выздоровевших, две смерти;

22. Труновский район - 176 случаев, 103 выздоровевших, одна смерть;

23. Железноводск - 170 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

24. Степновский район - 164 случая, 89 выздоровевших, смертей нет;

25. Новоселицкий район - 145 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;

26. Кировский горокруг - 142 случая, 117 выздоровевших, две смерти;

27. Грачевский район - 140 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

28. Апанасенковский район - 129 случаев, 87 выздоровевших, одна смерть;

29. Александровский район - 105 случаев, 81 выздоровевший, две смерти;

30. Новоалександровский горокруг - 93 случая, 52 выздоровевших, три смерти;

31. Красногвардейский район - 96 случаев, 37 выздоровевших, смертей нет;

32. Андроповский район - 61 случай, 51 выздоровевший, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Отметим, что последнее обновление статистики по районам датируется 21 августа 2020 года. К сожалению, актуальных данных в выходные дни Роспотребнадзор не публикует.