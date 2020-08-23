В зоне проведения КТО в Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Ситуация остается под контролем силовиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ингушском поселении Троицкое (Сунженский район) утром 23 августа решением генерала-майора Сергея Чернышева, начальника УФСБ России по Республике Ингушетия, ввели режим КТО. Как уточнили в оперативном штабе, «в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности». Местных жителей призывают сохранять спокойствие, не вмешиваться в спецоперацию и не допускать беспорядков из-за введения временных ограничений.

К настоящему моменту, по сведениям источника в силовых структурах, боевики отказываются сложить оружие – в указанной зоне ведется активное боевое столкновение. И в оперативном штабе Ингушетии подтверждают информацию об уничтожении двух предполагаемых террористов. «Их личности устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа. Потерь среди гражданских лиц и силовиков нет», - комментируют в силовых структурах республики.