Как участницы «Миссис Россия» со Ставрополья выглядят в жизни

В повседневной жизни мамы не только любящие жены и примерные домохозяйки. На фото: Маргарита Фомина из Ставрополя, финалистка конкурса

22 августа прошел финал конкурса «Миссис Россия 2020», в котором от Ставрополья продефилировали 28-летняя педагог Кристина Бимиева — мама 2 детей из Ессентуков, а также 30-летняя Маргарита Фомина из Ставрополя — тоже мама 2 детей и педагог по профессии.

Маргарита на региональном этапе конкурса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве выступили участницы со всей России — всего 35 конкурсанток в возрасте от 28 до 53 лет (!). В том числе мама, воспитывающая аж пятерых детей. По правилам конкурса прошел показ вечерних платьев. Ведущим выступил певец и композитор Павел Паскаль. И хотя победу одержала многодетная мама Дарья Иванова из Нижегородской области, мы решили показать, какие прелестные мамы представляли Ставропольский край на «Миссис Россия» в этом году.

Выход Кристины Бимиевой перед жюри в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем более, что Кристина Бимиева возвращается в родные Ессентуки с титулом «Королева фонда «планета женщин». И хотим показать ставропольских мам не только во всей красе на подиуме, но и в обычной жизни.

В Ставрополе конкурсанток отобрали 13 августа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Маргарита Фомина из Ставрополя в повседневной жизни много времени уделяет не только семье — мужу и двум маленьким сыновьям, но своей фигуре. Два года назад молодая мама сумела упорным трудом и правильным питанием согнать больше 10 лишних килограммов. С тех пор Маргарита влюблена в спорт — регулярно посещает тренажерный зал, а во время ограничений по COVID занималась дома.

Еще одним своим увлечением Маргарита зовет кондитерское дело. И даже без короны «Миссис Россия» в простом вязанном свитере мама со Ставрополя выглядит безупречно.

Фото:margo_fom Фото: СОЦСЕТИ

Кристина Бимиева пошла на конкурс, вдохновившись словами одной из участниц «Марафона желаний» про победу в «Миссис Россия». «Вскользь я подумала, как это было, и постаралась представить себя на месте финалистки. И что? Все сбылось», - делится Кристина.

Фото: b.i.m.i.e.v.a Фото: СОЦСЕТИ

В обычной жизни молодая мама руководит первой в Ессентуках школой моделей, в которой еще преподает фитнес. И Кристина не только босс и педагог, но и сама снимается в качестве модели.