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«А дальше – проституция?!»: в Махачкале разразился скандал из-за восточного танца на ярмарке

Перед этим в Дагестане подняли шумиху из-за туристов в шортах и раздельных купальниках
Евгения СокореваЕвгения СокореваЕвгенияСокорева
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Жители республики назвали это позором. Хотя некоторые вспомнили, что около 10 лет назад подобные выступления заказывали на свадьбу

Жители республики назвали это позором. Хотя некоторые вспомнили, что около 10 лет назад подобные выступления заказывали на свадьбу

Фото: СОЦСЕТИ

Только отгремел Дагестан по теме «неприличных» туристов в шортах и мини, как в центре внимания — новый скандал. Теперь приезжие в «неподобающей», по меркам исламской республики, одежде совсем не при чем.

История приключилась в Махачкале, где прошла городская ярмарка с участием приглашенной артистки. Гостей развлекала молодая девушка в образе восточной танцовщицы — с распущенными волосами в пестром лифе с бисером и платком на бедрах.

Ролик с очаровательным представлением и толпой зрителей возымел эффект взорвавшейся бомбы.

- Этот мир сошел с ума! – возмущаются в сети жители республики. – Позор! А дальше — проституция?!

Досталось и публике: «Закрытые, в хиджабах, но стоят и снимают!». И заодно вспомнили шумиху из-за дресс-кода для туристов на улицах и пляжах Дагестана:

- А как же туристы? Туристам за шорты замечание делаем, а сами же не лучше!

Месяц назад «КП» рассказывала, как в Дагестане объявили неуважением открытую одежду на туристах. Ношение девушками топа, коротких платьев и откровенных купальников вообще расценили провокацией к «контакту» со стороны мужчин.

И хотя в республиканском Минтуризма совет «одеваться скромнее» назвали рекомендательным, на пляжах Дагестана появились знаки с перечеркнутыми на табличке раздельным купальником, шортами и майкой:

Знак, рекомендующий туристам воздержаться от «аморального» облика

Знак, рекомендующий туристам воздержаться от «аморального» облика

Фото: СОЦСЕТИ

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На туристических объектах появились таблички, запрещающие ходить в купальниках, майках и шортах (подробнее)

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