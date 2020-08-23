«А дальше – проституция?!»: в Махачкале разразился скандал из-за восточного танца на ярмарке

Жители республики назвали это позором. Хотя некоторые вспомнили, что около 10 лет назад подобные выступления заказывали на свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

Только отгремел Дагестан по теме «неприличных» туристов в шортах и мини, как в центре внимания — новый скандал. Теперь приезжие в «неподобающей», по меркам исламской республики, одежде совсем не при чем.

История приключилась в Махачкале, где прошла городская ярмарка с участием приглашенной артистки. Гостей развлекала молодая девушка в образе восточной танцовщицы — с распущенными волосами в пестром лифе с бисером и платком на бедрах.

Ролик с очаровательным представлением и толпой зрителей возымел эффект взорвавшейся бомбы.

- Этот мир сошел с ума! – возмущаются в сети жители республики. – Позор! А дальше — проституция?!

Досталось и публике: «Закрытые, в хиджабах, но стоят и снимают!». И заодно вспомнили шумиху из-за дресс-кода для туристов на улицах и пляжах Дагестана:

- А как же туристы? Туристам за шорты замечание делаем, а сами же не лучше!

Месяц назад «КП» рассказывала, как в Дагестане объявили неуважением открытую одежду на туристах. Ношение девушками топа, коротких платьев и откровенных купальников вообще расценили провокацией к «контакту» со стороны мужчин.

И хотя в республиканском Минтуризма совет «одеваться скромнее» назвали рекомендательным, на пляжах Дагестана появились знаки с перечеркнутыми на табличке раздельным купальником, шортами и майкой:

Знак, рекомендующий туристам воздержаться от «аморального» облика Фото: СОЦСЕТИ

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