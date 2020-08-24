Как сделать ипотеку выгоднее

Для многих ипотека - оптимальный способ решить квартирный вопрос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не секрет, что неоднократное снижение в 2020 году ключевой ставки создало условия для дальнейшего сокращения стоимости ипотеки. Так, по данным Центробанка, в июне средневзвешенная ставка по выданным рублевым ипотечным жилищным кредитам на Ставрополье сократилась в сравнении с июнем 2019 года на 2,75 процентных пункта, составив 7,67% годовых.

Эти тенденции заставили многих задуматься об удешевлении ранее оформленных ипотечных займов, снова оживив спрос на такой банковский продукт, как рефинансирование. Напомним несколько ключевых моментов, о которых не стоит забывать при попытках уменьшить процентную ставку.

Итак, необязательно сразу подавать на рефинансирование и менять банк. В первую очередь логично предпринять попытку остаться в том же банке, написав заявление в свободной форме. В нем нужно изложить просьбу о сокращении процентной ставки по вашему договору кредитования в связи со снижением Банком России ключевой ставки.

В случае отказа - выбираем рефинансирование в банках-конкурентах, обычно заинтересованных в «миграции» ипотечных заемщиков без крупных просрочек по платежам. Однако одобрение вашей заявки и предложение более выгодной процентной ставки не должно служить основанием для поспешной смены банка.

Чтобы принять действительно выгодное решение, нужно обязательно провести собственные расчеты, которые не вызовут затруднений. Для этого берем свой текущий график платежей и сравниваем переплату, которая у вас остается до конца срока действующей ипотеки. А ипотечный калькулятор (их сейчас очень много в интернете) поможет посчитать переплату по кредиту с новой ставкой. Сюда добавляем возможные расходы: например, переоформление страховки, закладной, новая оценка жилья, о чем должны сказать в банке. И затем сравниваем суммы.

Дело в том, что в рефинансировании есть немаловажный нюанс. Кредит по ставке в 10%, который вы платите уже три-пять лет, может быть невыгодно рефинансирован под 9%, хотя, казалось бы, новая ставка ниже. Все дело в том, что в первые годы ипотеки заемщик по преимуществу выплачивает банку проценты, а само тело долго уменьшается незначительно.

Переходя в новый банк, человек фактически оформляет новый кредит почти того же размера и снова начинает платить по нему внушительные проценты. Другая опасность рефинансирования, о которой редко предупреждают банки, - это потеря права на налоговый вычет за проценты.

Сейчас на рынке много предложений с очень привлекательными ставками, правда, главным условием банки выдвигают увеличение суммы кредита. Мол, «сверхплановые» 200 - 300 тысяч рублей можно будет тут же вернуть в счет досрочного погашения. Это возможный вариант, но надо обязательно уточнять, останется ли займ целевым - то есть ипотечным.

Зачастую таким образом ипотека трансформируется в обычный потребительский кредит под залог жилья на погашение предыдущего займа. И по такому кредиту право получения налогового вычет на проценты уже не предусмотрено. К слову, не стоит забывать и о других возможностях некоторого удешевления ипотеки.

В частности, до сих пор не все знают про упомянутый налоговый вычет за проценты по ипотеке. А некоторые считают, что надо полностью выплатить кредит, чтобы обращаться за этим типом вычета. Однако получать вычет за проценты по ипотеке можно каждый год на протяжении всего периода, что выплачиваете ипотеку. Максимальный размер этого вычета - 390 тысяч рублей. Не нужно ничего ждать и «копить» сумму вычета побольше. Оформляйте ежегодно и вносите в досрочное погашение - это поможет уменьшить переплату по кредиту.

Вместе с тем можно озаботиться также сменой страховой компании и идти на поводу у банка, безусловно, настойчиво предлагающего более выгодный для него вариант. Если потратить чуть-чуть времени и сравнить условия от нескольких страховых, можно очень серьезно сэкономить.

В целом же, за первую половину 2020 года банки выдали жителям Ставропольского края почти 8 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму около 15 миллиардов рублей. Это в целом сопоставимо с объемом ипотечного кредитования за первые шесть месяцев прошлого года. Ипотечный кредитный портфель, по данным Банка России на 1 июля, составил 93,6 миллиарда рублей (за 1-е полугодие вырос на 4,6%).

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