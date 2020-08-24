«Как тебе такое, Илон Маск?»: ставропольский кулибин отправился в Санкт-Петербург на «инвалидке»

Фото: serega.t2000

Ставропольский студент-деконструктор Сергей Артюшенко, в 2019 году поразивший своими нестандартными авторазработками самого Илона Маска, на днях отправился в Санкт-Петербург.

На этот раз автор «Жигулей наоборот» собрал еще более странную легковушку, так называемую «инвалидку»:

— Питер! Жди! За тобой уже выехали. На этой минуте официально объявляю старт нашего пробега! 2150 км в одну сторону, думаю, удача нам пригодится, — порадовал своих подписчиков Сергей.

Судя по его блогу, к 24 августа, путешественники на ярко-зелёной легковушке уже преодолели более 1 тысячи км и проехали Воронеж. В Тульской области студент-деконструктор с другом планируют ненадолго остановиться у знакомых и продолжить путь до заветной цели — северной столицы.

По дороге ставропольский кулибин снимает видеоотчёты для подписчиков, рассказывая, с какими трудностями ему приходится сталкиваться в пути. Необычный автомобиль при этом пока ни разу не подвел своего владельца, уверяет молодой ставрополец.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что изобретатель «Жигулей-наоборот» готовится к марш-броску в Санкт-Петербург на новой чудо-машине.

«Инвалидку» 1985 года из ползающей груды металлолома парень переваривает в готового на многотысячный пробег скакуна. Не слишком шустрого, зато впечатляющего. «Офигеет» от нее долларовый миллиардер и гендиректор всемирно известного производителя комической техники «SpaceX» Илон Маск, как это было с перевернутыми «Жигулями»? Загадывать не будем.

Пока от реанимированной Сергеем советской малышки челюсти ловят сотрудники ГИБДД и фанаты в сети. Ставропольский Кулибин говорит, что при оформлении документов сбежались посмотреть на зеленое чудо со всех отделов.

На «инвалидку» Сергей уже потратил около 40 тысяч рублей, и траты не кончаются. Но предложите продать ее за 100 тысяч - хозяин откажется. Признается, что старушка для него бесценна.

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«Инвалидка» получила все документы и поедет своим ходом в Санкт-Петербург (подробнее).