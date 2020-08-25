В МВД прокомментировали конфликт с перестрелкой в Ингушетии

МВД по Республике Ингушетия убедительно просит всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент случился днём 25 августа в станице Нестеровской Ингушетии. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Ингушетии, предположительно конфликт произошел на почве ранее возникших неприязненных отношений.

В спор вступили две группы мужчин. По данным правоохранителей, участники конфликта применили травматическое оружие.

В результате инцидента 9 человек с различными травмами доставили в Сунженскую районную больницу. Полиция проводит проверку.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. МВД по Республике Ингушетия убедительно просит всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие.

Сейчас на территории районной больницы усилены меры безопасности. Один из раненых находится в реанимации. Пациенту уже сделали операцию. У него проникающее ранение. Шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Видео: ingushetiya_tm

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