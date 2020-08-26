Трудоустройство: не попадайтесь на уловки мошенников

Устраиваясь на работу, будьте бдительны! Фото: Евгения ГУСЕВА

С обманом со стороны работодателей при поиске работы или трудоустройстве сталкивались около 69% ставропольцев. Таковы итоги опроса, проведенного в июле Службой исследований HeadHunter - ключевой онлайн-рекрутинг платформы в России.

Наш край даже оказался в первой десятке российских регионов по числу обманутых соискателей наряду с Алтайским краем (78%), Самарской областью (76%), Краснодарским краем (70%), Омской областью (70%) и Хабаровским краем (70%).

Вполне ожидаемо, что чаще всего обман со стороны работодателей касался размера зарплаты - в действительности она оказывалась меньше заявленной. Также многие ставропольцы обнаруживали нестыковки между обещанными и реальными обязанностями, графиками работы и условиями труда.

Вместе с тем примечательны следующие цифры. Как выяснилось в ходе исследования, около половины соискателей (50%) сталкивались с тем, что работодатели обещали официальное трудоустройство, но на деле оно оказывалось неофициальным. А 33% респондентов рассказали, что под видом трудоустройства их пытались вовлечь в финансовые пирамиды. Это во многом объясняется тем, что объявления мошенников хорошо маскируются под самые обычные.

Моменты, которые должны вас сразу насторожить при трудоустройстве, могут быть разными. Например, с большой долей вероятности будет обман, если за неквалифицированный труд соискателю предлагают зарплату выше рыночной. А если для трудоустройства вам предлагают купить продукцию компании, то это явный признак пирамиды.

Нужно также обращать внимание на название должности в объявлении. Она должна быть названа конкретно, а не расплывчато (например, работа в офисе с людьми и документами), а то также есть риск попасть в пирамиду или сетевой бизнес. Кроме того, не должно быть никаких предварительных денежных расчетов, прежде всего со стороны соискателя - реальные работодатели не вынуждают платить для трудоустройства.

И безусловно, если работодатель не заключает с вами трудового или гражданско-правового договора, а условия работы обсуждает устно, вы в группе риска. Возвращаясь к упомянутому опросу, стоит также обратить внимание на приличную долю тех, кто при обнаружении дезинформации разрывал отношения с работодателем.

Так, узнав об обмане со стороны работодателя, 36% ставропольцев отказывались от предложения о работе, еще 8% сразу увольнялись. При этом 31% респондентов хоть продолжали работать, но параллельно подыскивали другое место трудоустройства. А вот 14% не предпринимали никаких действий.

- Методов того, как обманывают лжеработодатели, множество. Не всегда человек может вовремя сориентироваться. Цените свои деньги и время, - поясняет координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко. - Потому прежде чем соглашаться на выполнение тестового задания или выход на испытательный срок, необходимо найти сведения и отзывы о компании. Уже даже при телефонной беседе стоит задавать вопросы прямо и ждать точного ответа. При этом совсем не стоит переживать о том, что это может не понравиться. Если это компания реальная и действительно нуждается в сотрудниках, то вам без труда разъяснят заданные вопросы, потому что они заинтересованы в поиске профессиональных сотрудников.

ВАЖНО!

Что можно сделать, чтобы избежать обмана при трудоустройстве?

- всегда ищите в интернете информацию о работодателе. Лучше собрать максимум данных заранее, до собеседования. Искать можно по названию компании, телефону, электронной почте и адресу, указанным в объявлении. Безадресная компания или адрес электронной почты на бесплатных серверах - еще один признак обмана;

- во время собеседования (и вообще при общении с работодателем) задавайте прямые вопросы. Добивайтесь сразу ответов на все моменты. вызвавшие сомнение. Если вакансия реальная, вам ответят на все;

- никогда не платите за устройство на работу. Мошенники могут просить деньги за оформление документов, рабочую одежду, обучение, экзамены и т. д., зачастую обещая потом все компенсировать;

- если вы видите вакансию, в которой указан свободный график, возможность выбирать время ухода и прихода и при этом очень большая зарплата, будьте уверены - это явный факт мошенничества. В таких случаях обычно никому неинтересно ни ваше образование, ни опыт работы;

- внимательно изучайте текст трудового договора перед тем, как его подписать. К примеру, сомнительно, если в договоре не прописан ваш заработок.

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